Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Sıcak hava kaynaklı bayılma ya da güneş çarpmasında yapılması gerekenleri de anlatan Çat, "Bunun en büyük nedeni terlemeyle çok yoğun bir şekilde sıvının atılıp vücudun susuz kalması. Böyle bir durumda bayılan kişinin yanına yaklaşıp öncelikle onu güneş olmayan bir alana çekmemiz gerekiyor. Travmatik bir şey değilse, sıcağa bağlı bir durum olduğundan eminsek onu öncelikle gölgelik bir alana almalıyız. Üzerindeki kıyafetleri gevşetmemiz gerekir. Eğer bilinci açıksa sıvı desteği verebiliriz. Eğer bilinci kapalıysa da hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak hastaneye götürülmesini sağlamalıyız” dedi.