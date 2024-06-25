Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, vatandaşları, sıcak havadan korunmaları için beslenmeden giyime kadar birçok konuda bilgilendirdi. Çat, zorunlu olmadıkça güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Eğer zorunlu olarak çıkmak gerekiyorsa güneş kremleri, şapka gibi koruyucular kullanılmalı, mutlaka güneş gözlüğü takılmasını öneriyoruz. Vatandaşların olabildiğince gölgeden gitmelerini ya da klimalı yerlerde bulunmalarını, mümkün olduğu kadar odalarını havalandırmalarını öneriyoruz. Susamasalar bile yaz dönemlerinde terleme ile beraber içtikleri su miktarında artış öneriyoruz. Eğer tuz yemelerine engel bir hastalık yoksa kişilerin tuz tüketiminin de bir miktar arttırmaları önerilir" diye konuştu.