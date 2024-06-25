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Sağlık
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Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

2024-06-25 20:52:23
Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Sıcak yaz günlerinde sağlıklı kalabilmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte, uzmanından sıcakla baş etmenin yolları...

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#1
Foto - Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, vatandaşları, sıcak havadan korunmaları için beslenmeden giyime kadar birçok konuda bilgilendirdi. Çat, zorunlu olmadıkça güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Eğer zorunlu olarak çıkmak gerekiyorsa güneş kremleri, şapka gibi koruyucular kullanılmalı, mutlaka güneş gözlüğü takılmasını öneriyoruz. Vatandaşların olabildiğince gölgeden gitmelerini ya da klimalı yerlerde bulunmalarını, mümkün olduğu kadar odalarını havalandırmalarını öneriyoruz. Susamasalar bile yaz dönemlerinde terleme ile beraber içtikleri su miktarında artış öneriyoruz. Eğer tuz yemelerine engel bir hastalık yoksa kişilerin tuz tüketiminin de bir miktar arttırmaları önerilir" diye konuştu.

#2
Foto - Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Su ihtiyacının başka içeceklerle karşılanmaması gerektiğine dikkat çeken Çat, "Özellikle çay, kahve içmek insanların su tüketimini azaltıyor. Bunları suyun yerine koymamak gerekiyor. Ayrıca mineralli sular da yine yaz aylarında tüketilmesini önerdiğimiz içecekler arasında. Yağlı yiyeceklerden uzak durup sebze, meyve, gibi daha hafif yiyecekler yenmesini öneriyoruz. Kişilerin kronik hastalıkları varsa buna özel diyetlerini uygulamaları gerekiyor. Çok fazla yemek yememek gerekiyor" diye konuştu.

#3
Foto - Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Kişilerin özellikle geniş ve ince kıyafetler tercih etmesinin önemine değinen Çat, "Güneş geçirebilir kıyafetleri tercih etmemeliyiz. 11.00-15.00 saatleri arası denize girmememiz gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik olduğu zamanlarda özellikle çocuk ve yaş almış vatandaşlarımızın kesinlikle denize girmesini önermiyoruz. Sahilde oturuyorlarsa da mutlaka şemsiye altında, gölgelik bir alanda bulunmalarını öneriyoruz" dedi.

#4
Foto - Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Sıcak hava kaynaklı bayılma ya da güneş çarpmasında yapılması gerekenleri de anlatan Çat, "Bunun en büyük nedeni terlemeyle çok yoğun bir şekilde sıvının atılıp vücudun susuz kalması. Böyle bir durumda bayılan kişinin yanına yaklaşıp öncelikle onu güneş olmayan bir alana çekmemiz gerekiyor. Travmatik bir şey değilse, sıcağa bağlı bir durum olduğundan eminsek onu öncelikle gölgelik bir alana almalıyız. Üzerindeki kıyafetleri gevşetmemiz gerekir. Eğer bilinci açıksa sıvı desteği verebiliriz. Eğer bilinci kapalıysa da hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak hastaneye götürülmesini sağlamalıyız” dedi.

#5
Foto - Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın yolları

Yorgun, bitkin ve kaslarda kramp hissediliyorsa vatandaşların su tüketimini artırmaları gerektiğini vurgulayan Çat, şöyle devam etti: "Bu tür durumlarda kendimizi serin bir yere almalıyız. Eğer kendimizi hala halsiz ve bitkin hissediyorsak mutlaka yardım almalıyız. Sıcaklıklara bağlı kaslarda kramplar oluşabiliyor. Kas kramplarını kesinlikle masajla açmamak gerekiyor. Sıvı alarak bu krampların geçmesini beklememiz gerekiyor. Eğer geçmezse hastaneye gitmemiz gerekiyor. Mersin gibi sıcak bölgelerde özellikle ileri yaş almış bireylerin, çocukların arabalarda tek bırakılmaması, arabalarda herhangi bir canlının kilitli bırakılmamasını öneriyoruz. Bol bol su tüketin. Suyun yerine de başka içecekler koymaya çalışmayın."

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