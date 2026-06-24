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Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

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Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Ekonomik kriz ve bütçe açıklarıyla boğuşan Almanya, tarihinin en büyük askeri hüsranlarından birini yaşıyor. Alman Donanması’nın göz bebeği olarak parlatılan ve milyarlarca avro akıtılan "F126 Fırkateyn Projesi" teknik aksaklıklar ve mali buhran nedeniyle iptal edilmenin eşiğine geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, milyarlarca avroluk dev programın fişini çekmeye hazırlandığı ve çareyi daha ucuz alternatiflerde aradığı ortaya çıktı. Batı hayranlarının dillerinden düşürmediği Berlin yönetiminin yaşadığı bu askeri çöküş, Avrupa genelindeki büyük savunma zafiyetini bir kez daha tescilledi.

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Foto - Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Küresel medyanın ve içimizdeki Batı hayranlarının "sanayi devi, teknoloji üssü" diyerek öve öve bitiremediği Almanya, savunma sanayii tarihinin en büyük krizlerinden biriyle sarsılıyor. Alman Donanması’nı modernize etmek ve denizlerde gövde gösterisi yapmak amacıyla başlatılan, ülkenin en büyük askeri harcama kalemi unvanına sahip F126 tipi fırkateyn projesinde tam anlamıyla "geri vites" yapıldı.

#2
Foto - Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

#3
Foto - Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Pistorius, uzun süredir teknik ve mali sorunlarla gündeme gelen F126 fırkateynlerinin üretiminin sürdürülmesini istemiyor. Haberde, F126 projesi için 2020 yılında dönemin Savunma Bakanı Ursula von der Leyen döneminde verilen siparişten bu yana 2 milyar avronun üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.

#4
Foto - Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Habere göre Rheinmetall şirketi mayıs ayında Alman Savunma Bakanlığına projeyi toplam 12,8 milyar avroluk bütçeyle sürdürme teklifinde bulundu.

#5
Foto - Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

ALTERNATİF OLARAK MEKO FIRKATEYNLERİ GÜNDEMDE Haberde Pistorius'un artık sekiz Meko tipi fırkateyn satın alma seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.

#6
Foto - Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Böylece F126 programının iptal edilmesi halinde ilk Meko fırkateyninin en geç Aralık 2029’da donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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