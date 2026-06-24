Öve öve bitiremedikleri Almanya’da buhran! En büyük silah projesinde geri vites

Ekonomik kriz ve bütçe açıklarıyla boğuşan Almanya, tarihinin en büyük askeri hüsranlarından birini yaşıyor. Alman Donanması’nın göz bebeği olarak parlatılan ve milyarlarca avro akıtılan "F126 Fırkateyn Projesi" teknik aksaklıklar ve mali buhran nedeniyle iptal edilmenin eşiğine geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, milyarlarca avroluk dev programın fişini çekmeye hazırlandığı ve çareyi daha ucuz alternatiflerde aradığı ortaya çıktı. Batı hayranlarının dillerinden düşürmediği Berlin yönetiminin yaşadığı bu askeri çöküş, Avrupa genelindeki büyük savunma zafiyetini bir kez daha tescilledi.