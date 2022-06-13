Yaz mevsiminin en sağlıklı besinleri

Biber Dolmalık biber, en iyi C vitamini kaynakları arasında yer alır. Özellikle kırmızı dolmalık biber portakaldan ve kividen çok daha fazla C vitamini içerir. Çiğ kırmızı biber, proteinlerin ve yağ asitlerinin metabolizmasına ve ayrıca nörotransmiterlerin (sinir uyarılarındaki haberciler) üretimine katılan bir koenzim görevi gören iyi bir B6 vitamini kaynağıdır. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur ve daha fazla oksijen taşımalarını sağlar. Yeşil ve kırmızı dolmalık biber karotenoidler ve flavonoidler gibi çeşitli tipte antioksidanları iyi miktarlarda içerir.