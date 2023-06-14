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Sağlık
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Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

2023-06-14 17:34:54
Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Uzman isimler son günlerde sık sık doğadan toplanan mantarlara karşı vatandaşları uyarıyor.

#1
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, son dönemde artan doğadan toplanan mantar zehirlenmesine karşı uyarıda bulundu.

#2
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bahar aylarında görülen yağmurların mantar gelişimi için uygun doğal ortamı sağladığını ancak doğada yetişen mantarların bilinçsizce tüketiminin ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

#3
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Mantar kaynaklı zehirlenmelerin sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla kırsal bölgelerde, bahçelerde ve açık alanlarda bilinçsiz toplanan mantarların tüketilmesi sonucu meydana geldiğine işaret eden Doğan, çoğu durumda tüketilen mantar türlerinin bilinmediğini vurguladı.

#4
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Mantar zehirlenmelerinde çoğunlukla hafif bulgular görüldüğünü aktaran Doğan, şöyle devam etti:

#5
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

"Tüketildikten 6 saat sonra belirtilere neden olan mantarlar, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Bu mantarların yutulmasıyla belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma ve karın kramplarının yanı sıra ishali içerir.

#6
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Şiddetli zehirlenmelerde karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile baş dönmesi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir."

#7
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Halk arasındaki söylentilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Doğan, "Öncesinde hayvanlar tarafından tüketildiği görülmüşse yenebilir. 'Uzun zamandır bahçemizde bulunan mantar, yıllardır aynı mantarı topluyoruz' gibi yaklaşımlar doğru değildir. Çünkü en sık karşılaştığımız mantar zehirlenmesi vakaları, bu hastalardan oluşmaktadır.

#8
Foto - Yaz geldi ölümler arttı! Siz siz olun ağzınıza sürmeyin

Halk arasındaki bir diğer inanış ise mantarların pişirilmesiyle zehrinin geçtiğine yöneliktir. Çoğu mantar türü ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle mantarları kaynatmak veya pişirmek zehirlenmeyi önlemez. Mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali gibi durumlar olduğunda mutlaka hastaneye başvurulması gerekir." ifadelerini kullandı.

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