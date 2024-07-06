Yaz aylarının en büyük sorunu tarihe karışıyor Bunu yiyeni sivrisinek sokmuyor

SİVRİSİNEKLER VE TAŞIDIĞI HASTALIKLAR Dişi sivrisinekler, yumurtalarını geliştirmek için insan veya hayvan kanına ihtiyaç duyar. Bu süreçte, insanlara ve diğer hayvanlara hastalık taşıma riski oluştururlar. Sıtma, Zika virüsü, dang humması ve chikungunya gibi hastalıklar, sivrisineklerin taşıdığı başlıca patojenlerdir. Bu hastalıklar dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.