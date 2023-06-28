2023-06-28 18:57:17 Yaz Ankara’da başka güzel
Ankara’da her biri kartpostallık kareler çekildi...
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Ankara’da her biri kartpostallık kareler çekildi...
Hava sıcaklıklarının artmasının ardından Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı'nda açan çiçekler, mor, pembe, sarı ve mavi görünümleriyle çevreyi renklendirdi.
Çiçeklere konan kelebekler, güzel görüntüler oluşturdu.
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