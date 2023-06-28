  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşin uzmanı sırrı açıkladı! İşte, evde meşhur "Edirne tava ciğeri" tarifi

Topraktan çıkardıkları 1,5 milyon yıllık kemiğe bir kesik atıp beklediler! Ortaya çıkan manzara herkesi şok etti

Yaz Ankara’da başka güzel

İşte Türkiye'nin yeni harikası SONGAR! Talep yağacak, şimdiden o ülke hemen satın aldı

Bayram ziyareti faciayla son buldu! 3 kişi hayatını kaybetti

O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Bunaltıcı havaya rağmen 36 derecelik antik havuz boş kalmıyor

Abdullah Ağar 'İlk kez açıklıyorum' diyerek yanıbaşımızdaki tehlikeyi ilan etti: Bu bir beka meselesi

Tarlalara gizlice yerleştirmeye başladılar! Büyük skandal, Türkiye saldırı altında... Saniyeler içerisinde küle çeviriyor

Aile Şerefi’nin kötü kalpli Oktay’ıydı! Eriş Akman'ın son o hali şok etti! Gören, duyan inanamadı!

Yaşam
13
Yaz Ankara’da başka güzel

2023-06-28 18:57:17
Yaz Ankara’da başka güzel

Ankara’da her biri kartpostallık kareler çekildi...

#1
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

Hava sıcaklıklarının artmasının ardından Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı'nda açan çiçekler, mor, pembe, sarı ve mavi görünümleriyle çevreyi renklendirdi.

#2
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

Çiçeklere konan kelebekler, güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#4
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#5
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#6
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#7
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#8
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#9
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#10
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#11
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

#12
Foto - Yaz Ankara’da başka güzel

Bankada parası olanlar dikkat! İslam Memiş 'Hükümet bunu yapacak' diyerek duyurdu
Ekonomi

Bankada parası olanlar dikkat! İslam Memiş 'Hükümet bunu yapacak' diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi olanlara çok kritik uyarılarda bulundu. İslam Memiş, "Bankacılık..
Polis izin verdi! İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı
Dünya

Polis izin verdi! İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

İsveç polisi skandal bir karara daha imza attı. Stockholm’deki bir cami önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi...
Feshane’deki sapkınlığa ‘dur’ denildi
Gündem

Feshane’deki sapkınlığa ‘dur’ denildi

LGBTİ dostu Ekrem İmamoğlu’nun “Tasavvuf Müzesi yapacağım” dediği Eyüpsultan’daki tarihi Feshane’yi LGBTİ propagandasına alet etmesine tepki..
Meral Akşener resmen şok olacak! Bu nasıl iş böyle?
Medya

Meral Akşener resmen şok olacak! Bu nasıl iş böyle?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kurultayda CHP'yi sert sözlerle eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Akşener, 2..
Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimden olay itiraf! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek
Medya

Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimden olay itiraf! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan “değişim” tartışmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden Bülent Tezcan da katıl..
Kargoyu açtılar, donup kaldılar! Yok böyle bir şey
Gündem

Kargoyu açtılar, donup kaldılar! Yok böyle bir şey

İnternetten yeğenleri için şapka söyleyen iki kardeşin başına filmleri aratmayacak bir olay geldi. Gelen kargonun içerisinden tam 1 milyon 3..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23