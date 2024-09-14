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Yaşam
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Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

2024-09-14 17:23:46
Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

Bingöl'de yaylada korkutan çöküntünün sebebi yapılan araştırmanın sonucunda belli oldu.

#1
Foto - Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

Bingöl'deki yaylada tedirginlik yaratan çöküntü sonrası bölgede inceleme yapıldı. Doç. Dr. Fatma Esen, "Sahada biriken siltli malzeme, zaman içerisinde yer altı suyunun etkisiyle çökmüş durumda. Lokal bir çöküntü görünümünde. Tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz" dedi.

#2
Foto - Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyündeki bir yaylada çöküntü oluştu. İhbar sonrası Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

#3
Foto - Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

Ekipte yer alan Doç. Dr. Fatma Esen, sahanın eski bir göl tabanı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber bir arazi çalışması için geldik. Sahada yaptığımız gözlemlere değinecek olursak, sahanın bir eski bir göl tabanı olduğu kanaatindeyiz. Tabii bu yakın bir zaman için söylenecek bir söylem değil, belki binlerce yıl geçmişi olan bir göl olduğu kanaatindeyiz. Sahada biriken siltli malzeme, zaman içerisinde yer altı suyunun etkisiyle çökmüş durumda" dedi.

#4
Foto - Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

Çöküntünün tehlike oluşturmadığını belirten Doç. Dr. Esen, "Bu malzeme yer altı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Obruk görünümlü ama obruk değil. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz. Sadece bu alanda oluşmuş bir çökme olduğu kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız için de bir tehlike arz etmiyor. Islah çalışması yürütülmesi, kapatılması ya da drenajın açılarak ana hatta bağlanması lazım. Bu şekilde vatandaşlarımız için bir tehlike oluşturmayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

#5
Foto - Yaylada oluşan çöküntünün sebebi belli oldu

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