  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
4
Yaylada kar altında çilek hasadı

2022-12-22 15:18:00
Yaylada kar altında çilek hasadı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Dürtmen Yaylasında kar altında çilek hasadı devam ediyor.

#1
Foto - Yaylada kar altında çilek hasadı

Yaklaşık 1000 metre rakımı sahip Dürtmen Yaylası Vicikler Mahallesi'nde üretici İlhan Güngör’ün kendi imkanları ile yaptığı alçak tünel sera sistemi sayesinde kar yağışına rağmen çilek hasadı yapılıyor.

#2
Foto - Yaylada kar altında çilek hasadı

Alaçam çileğini tekrar marka haline getirmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce

#3
Foto - Yaylada kar altında çilek hasadı

küçük ölçekli ailelere gelir kapısı açmak ve tanıtımına katkı sağlamak amaçlı destek sağlanıyor.

Suudi Arabistan'dan Türkiye için 1 trilyon dolar duyurusu! Az önce açıkladılar
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye için 1 trilyon dolar duyurusu! Az önce açıkladılar

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Türkiye ile ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "İki ülkenin inşaat sektöründ..
Siyaset

"Kılıçdaroğlu ve Akşener el ele verip İmamoğlu'nu bitirdi!"

Abdulkadir Selvi, "Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu el ele verip Ekrem İmamoğlu’nu bitirdiler. İşin mizahını yapmak da Erdoğan’a kaldı."..
2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı
Ekonomi

2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, 2023 yılı asgari ücret rakamını açıkladı. Yeni asgari ücret 8500 oldu. Toplantıda Türk-İş heyetinden kimse bulun..
Emekli kurmay albaydan Yunanistan'ı titretecek açıklama
Teknoloji

Emekli kurmay albaydan Yunanistan'ı titretecek açıklama

Canlı yayında Kızılelma hakkında açıklamalarda bulunan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Yunanistan'ı titretecek açıklamalarda bulundu...
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Eski İngiliz Başkonsolosu durup dururken Dağlıca’da şehid olan 16 askerimizin fotoğrafını neden paylaştı? Katil sen misin Başkonsolos?
Gündem

Eski İngiliz Başkonsolosu durup dururken Dağlıca’da şehid olan 16 askerimizin fotoğrafını neden paylaştı? Katil sen misin Başkonsolos?

Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner’ın, kedisi Troy’u 2015 yılındaki Dağlıca katliamıyla ilgili manşetinin yanı başında göster..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23