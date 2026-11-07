Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uluslararası kulislerde geniş yankı uyandırmaya devam ederken, Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hafiz Naeem ur Rehman paktın genişleyeceği müjdesini verdi. İran, Mısır, Katar, Malezya ve Endonezya'nın da sisteme dahil olmasıyla İslam ülkelerinin çok daha güçlü bir masada birleşeceğini belirten Rehman, bu adımın bölgede kalıcı bir barış ve ortak hareket mekanizması oluşturacağını vurguladı. Müslüman toplumlar için devrim niteliğindeki bu genişleme sinyali, Batı cephesinde ve Washington'da büyük bir endişeyle takip ediliyor.