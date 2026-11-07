Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

Naeem ur Rehman, "Mekke Paktı, İran'ı da içine alırsa çok daha iyi olur. Mısır, Katar, Malezya, Endonezya'nın da içinde olması Mekke Paktı'nı daha da güçlendirecek ve böylece ortak anlaşmalarla bu ülkeleri bir masada buluşturabilecek. Bu durum, Müslüman toplumlar için de rahatlık oluşturacak." ifadelerini kullandı.