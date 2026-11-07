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Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

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Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uluslararası kulislerde geniş yankı uyandırmaya devam ederken, Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hafiz Naeem ur Rehman paktın genişleyeceği müjdesini verdi. İran, Mısır, Katar, Malezya ve Endonezya'nın da sisteme dahil olmasıyla İslam ülkelerinin çok daha güçlü bir masada birleşeceğini belirten Rehman, bu adımın bölgede kalıcı bir barış ve ortak hareket mekanizması oluşturacağını vurguladı. Müslüman toplumlar için devrim niteliğindeki bu genişleme sinyali, Batı cephesinde ve Washington'da büyük bir endişeyle takip ediliyor.

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Foto - Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

Naeem ur Rehman, başkent Ankara'yı ziyaretinde, Orta Doğu ve Güney Asya'daki gelişmeler ile Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nin bölgedeki sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden 8 aydan fazla zaman geçtiğini anımsatan Naeem ur Rehman, ABD'nin ülkede "halkın ayaklanarak sokak devrimi gerçekleştirmesi" beklentisinin başarıya ulaşmadığını kaydetti.

#2
Foto - Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

Naeem ur Rehman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud'un 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi.

#3
Foto - Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

Naeem ur Rehman, bu paktın İslam ülkeleri arasında "iç müzakere, ortak fikir ve hareket fırsatı sunabilecek" bir mekanizma niteliğinde olduğunu belirterek anlaşmayı önemli gördüklerini kaydetti.

#4
Foto - Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

Naeem ur Rehman, "Mekke Paktı, İran'ı da içine alırsa çok daha iyi olur. Mısır, Katar, Malezya, Endonezya'nın da içinde olması Mekke Paktı'nı daha da güçlendirecek ve böylece ortak anlaşmalarla bu ülkeleri bir masada buluşturabilecek. Bu durum, Müslüman toplumlar için de rahatlık oluşturacak." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

İslam ülkeleri arasında ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkların "İslam ümmeti nezdinde yol açabileceği sorunlara" işaret eden Naeem ur Rehman, "Hepimiz bunu düşünmeliyiz. Biz anlaşamadığımızda kim mutlu oluyor? İsrail, ABD ve düşmanlar mutlu oluyor. Ümmet parçalanıyor, biz zarar görüyoruz. Merkezimiz zayıflıyor." diye konuştu.

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Foto - Türkiye’nin imza attığı Mekke Paktı dünyayı salladı: 5 dev ülke daha katılmak için sıraya girdi

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