19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.