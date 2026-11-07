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19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

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19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Meteoroloji 19 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

#1
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

İç Ege ve İç Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

#4
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

#7
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

19 il için 'sarı' kodlu uyarı Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar beklentisi nedeniyle bazı iller için uyarıda bulundu.

#8
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce'de kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

#9
Foto - 19 il için 'sarı' kodlu uyarı!

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