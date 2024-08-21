Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şok olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık” dedi.