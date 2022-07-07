2022-07-07 17:30:00 Yavuz obüsünün ilk ihracatı o ülkeye yapılacak
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), Yavuz obüsünün ilk ihracatını Malezya'ya yapacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında şirketin Gazi Fişek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Yakub, başta Boran ve Yavuz obüsleri olmak üzere şirket tarafından üretilen çeşitli ürünler hakkında bilgi aldı. Türk savunma sanayisinin köklü kuruluşu MKE AŞ, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliktelikleri kapsamında bir dizi sorumluluk üstlenecek. Şirket, bu doğrultuda Malezya'da fişek üretim hattı kuracak. Bir süredir MKE AŞ'nin ürettiği obüslerle ilgilenen Malezya'nın, ayrıca silahlı kuvvetlerini Yavuz obüsü ile güçlendirme kararı aldığı öğrenildi. MKE AŞ, bu kapsamda Yavuz obüsünü ilk kez ihraç edecek.