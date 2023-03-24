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Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt

2023-03-24 10:15:01
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP ile yapılan iş birliğine sert sözlerle tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den ve MHP'den teklif aldığını doğruladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki pazarlığı eleştirdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki pazarlığı eleştirdi.

#1
Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt

''BİZE PUSU KURULDU'' ''Masada bize pusu kuruldu'' diyen Yavuz Ağıralioğlu, ''Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp; güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp Cumhur İttifakı'na ve Millet İttifakı'na 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak, bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir.'' ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt

''TERÖRÜN GÖLGESİNDE OLMAYIZ'' HDP'nin dahil olduğu denklemde olmayacaklarını belirten Yavuz Ağıralioğlu, ''Adaylık süreci içerisinde cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Türk milletinin şerefli bir evladı olarak söylüyorum ki HDP'nin dahil olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz terörü, memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız" değerlendirmesinde bulundu. İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYOR Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile yapılan pazarlıklara da karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu'nun, istifa edeceği iddia ediliyor.

#3
Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt

''AK PARTİ'DEN MHP'DEN TEKLİFLER GELMİŞTİ'' Yavuz Ağıralioğlu, hakkındaki iddialarla ilgili Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Açıklamalarıyla parti içindeki dinamikleri adeta sarsan Ağıralioğlu, başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlarken şunları kaydetti; ''Bana hem AK Parti'den hem de MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Söz konusu İyi Partili vekil, her an parti değiştirebileceğiyle ilgili söylemlere yanıt verirken, bu ihtimali göz ardı etmedi. Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim.

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