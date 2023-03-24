2023-03-24 10:15:01 Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP ile yapılan iş birliğine sert sözlerle tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den ve MHP'den teklif aldığını doğruladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki pazarlığı eleştirdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki pazarlığı eleştirdi.