Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt

''AK PARTİ'DEN MHP'DEN TEKLİFLER GELMİŞTİ'' Yavuz Ağıralioğlu, hakkındaki iddialarla ilgili Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Açıklamalarıyla parti içindeki dinamikleri adeta sarsan Ağıralioğlu, başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlarken şunları kaydetti; ''Bana hem AK Parti'den hem de MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Söz konusu İyi Partili vekil, her an parti değiştirebileceğiyle ilgili söylemlere yanıt verirken, bu ihtimali göz ardı etmedi. Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim.