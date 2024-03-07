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Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

2024-03-07 17:39:34
Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Yavru Sumatra kaplanı Kala, Roma Biopark hayvanat bahçesinde ziyaretçileriyle ilk kez buluştu.

#1
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

1 Aralık 2023'te doğan nesli tükenmekte olan dişi Sumatra kaplanı Kala, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Biopark hayvanat bahçesinde ziyaretçileriyle ilk kez buluştu.

#2
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Sumatra kaplanı nedir, nerede yaşar?

#3
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Sumatra kaplanı kedigiller familyasından yeryüzünde var olan en küçük kaplan alt türü.

#4
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Erkek bir Sumatra kaplanı, ortalama 234 cm uzunluğunda, 136 kg ağırlığındadır. Ortalama bir dişi birey ise 198 cm uzunluğa ve 91 kg ağırlığa sahiptir. Çizgileri diğer kaplan alt türlerinden daha ince ve basıktır.

#5
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Ayrıca daha tüylü ve özellikle erkekler daha yeleli bir görünüşe sahiptirler. Küçük boyutları ve ahenkli çizgileri ormanda rahat hareket edebilmelerini sağlar. Ayak parmaklarının arasında perdeli bir yapı bulunur.

#6
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Bu yapı genişlediğinde onları kusursuz yüzücülere dönüştürür. Sumatra kaplanının suda ilerleyen toynaklı hayvanları da avlayabildiği kaydedilmiştir.

#7
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Sumatra kaplanı, genellikle tapir, yaban domuzu, geyik gibi toynaklı hayvanları avlar. Bazen balık ve kuşlar gibi daha küçük hayvanları yediği de olur. Bazen orangutanları avladıkları da olur. Hatta büyük erkekler leopar bile avlarlar. Fakat nadiren bu hayvanlar için zaman harcarlar.

#8
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Sumatra kaplanı yalnızca Endonezya'nın batısındaki büyük bir ada olan Sumatra'da yaşar. Alçak veya yüksek ormanlar başta olmak üzere birçok tropik ekosistemde yaşar.

#9
Foto - Yavru Sumatra kaplanı göz kamaştırdı

Tarım ve çiftçilik nedeniyle yalnızca 400 kadar yaşam alanı kaldı. Fakat bu yerler de yeterince güvenli değil çünkü korunma çabalarına rağmen birçok kaplan öldürülmeye devam etmektedir. Bu hayvana doğada nadir rastlanır ve hayvanat bahçelerine ihracatı da yasaktır.

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