2022-05-17 17:45:21 Yavru ayı için karar verildi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaralı ve hasta birçok yaban hayvanın tedavileri yapılıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, nisan ayının ortalarında annesinden ayrı düşen ve tedavisi için getirilen ayı yavrusuna büyük özenle baktıklarını ve artık doğaya salamayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Ayı yavruları hayatta kalmayı, doğada yaşamayı annelerinden öğrenir. Öksüz kalan bu yavru ayımızın böyle bir şansı olmadığı için artık doğaya salmayacağız, yaşaması için ortam oluşturacağız" dedi.