Yavru ayı için karar verildi

5 GÜN DOĞADA ANNESİ ARANDI - Nisan ayının ortalarında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirilen yavru ayı, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yavru ayının tedavisini ve bakımını yapan merkez görevlileri ayıyı elleriyle besledi. Merkezin maskotu haline gelen yavru ayının ziyaretçileri de çok oldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Çukurca'dan annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusuna büyük özenle baktıklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, yavru ayının ilk tedavisinin ardından 24 saat sonra tekrar aynı bölgeye bıraktıklarını ve yavru ayının 5 gün uzaktan izlendiğini belirterek, "Yavru ayı annesine ses çıkarmasına rağmen annesine ulaşamadı. Tüm imkanlarımızla bu yavru öksüz kalmasın doğadan ayrılmasın diye çaba sarf ettik ama sonuç alamadık" dedi.