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Yaşam
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Yavru ayı için karar verildi

2022-05-17 17:45:21
Yavru ayı için karar verildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaralı ve hasta birçok yaban hayvanın tedavileri yapılıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, nisan ayının ortalarında annesinden ayrı düşen ve tedavisi için getirilen ayı yavrusuna büyük özenle baktıklarını ve artık doğaya salamayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Ayı yavruları hayatta kalmayı, doğada yaşamayı annelerinden öğrenir. Öksüz kalan bu yavru ayımızın böyle bir şansı olmadığı için artık doğaya salmayacağız, yaşaması için ortam oluşturacağız" dedi.

#1
Foto - Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 22 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor, tedavileri tamamlananlar yaşam alanlarına bırakılıyor. Havzada çok çeşitli yaban hayvanlarının var olduğunu belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan,

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 22 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor, tedavileri tamamlananlar yaşam alanlarına bırakılıyor. Havzada çok çeşitli yaban hayvanlarının var olduğunu belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Son yıllarda bize gelen boz ayı popülasyonunda artış meydana geldi. Bunun nedeni ise beslenmek için yol kenarlarına çöplüklere gelen ayıların trafik kazalarında yaralanmaları. Trafik kazasında yaralanan 4 ayı ile yine yuvadan ayrılmış bir bebek ayı merkezimize geldi" dedi.

#2
Foto - 5 GÜN DOĞADA ANNESİ ARANDI - Nisan ayının ortalarında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirilen yavru ayı, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yavru ayının tedavisini ve bakımını yapan merkez görevlileri ayıyı elleriyle besledi. Merkezin maskotu haline gelen yavru ayının ziyaretçileri de çok oldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Çukurca'dan annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusuna büyük özenle baktıklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, yavru ayının ilk tedavisinin ardından 24 saat sonra tekrar aynı bölgeye bıraktıklarını ve yavru ayının 5 gün uzaktan izlendiğini belirterek,

5 GÜN DOĞADA ANNESİ ARANDI - Nisan ayının ortalarında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirilen yavru ayı, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yavru ayının tedavisini ve bakımını yapan merkez görevlileri ayıyı elleriyle besledi. Merkezin maskotu haline gelen yavru ayının ziyaretçileri de çok oldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Çukurca'dan annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusuna büyük özenle baktıklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, yavru ayının ilk tedavisinin ardından 24 saat sonra tekrar aynı bölgeye bıraktıklarını ve yavru ayının 5 gün uzaktan izlendiğini belirterek, "Yavru ayı annesine ses çıkarmasına rağmen annesine ulaşamadı. Tüm imkanlarımızla bu yavru öksüz kalmasın doğadan ayrılmasın diye çaba sarf ettik ama sonuç alamadık" dedi.

#3
Foto - 'HAÇUVAN' ARTIK BİZİMLE KALACAK - Daha sonra merkezde bakılan yavru ayıya Hakkari, Çukurca ve Van'ın kısaltmaları kullanılarak 'Haçuvan' ismi bırakıldı. Prof. Dr. Aslan,

'HAÇUVAN' ARTIK BİZİMLE KALACAK - Daha sonra merkezde bakılan yavru ayıya Hakkari, Çukurca ve Van'ın kısaltmaları kullanılarak 'Haçuvan' ismi bırakıldı. Prof. Dr. Aslan, "Haçuvan artık merkezimizde büyüyünceye kadar bizimle kalacak. Bunun için bütün habitatını oluşturacağız. Yani hayvan refahı yönünden bir ayı için ne gerekiyorsa bütün desteği sağlayacağız. Van Gölü Havzasında çeşitli yerlerle ayı aileleri yaşamakta. Bundan sonrada yaralı veya bu tür vakalar gelmeye devam edecek. Bundan sonrada buranın bütün habitatı oluşturulmuş bir ayı barınağına ihtiyacı var" dedi.

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Foto - Ayıların yaşamı anneleriyle öğrendiğini de belirten Prof. Dr. Aslan,

Ayıların yaşamı anneleriyle öğrendiğini de belirten Prof. Dr. Aslan, "Doğada kalmayı, biyolojik düşmanını, yemesini içmesini avlanmasını kış uykusunu, uyanmasını aile bireylerinin içinde öğrenir. Yavru ayı bu eğitimden mahrum kaldığı için artık doğaya dönemez. Bunun doğaya dönmesi için özel program hazırlayıp doğada öğretmek lazım. Bu imkanımızın da olmaması nedeniyle bu yavrumuzun da refah seviyesini en üst düzeyde tutarak kendi merkezimizde misafir edeceğiz. Yavru ayının merkezimizde olduğunu duyan birçok vatandaşımız da ayıyı görmek, beslemek veya yardıma ihtiyacı olup olmadığını görmek sormak için merkezimize geliyor" dedi.

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