“Yatırımlar şehri" İstanbul!

Marmaray'ın Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Marmaray Projesi ile Halkalı ve Gebze arasında 76 kilometrelik bir demir yolu güzergahı İstanbul Boğazı'nda ulaşımın rahatlatılması amacıyla inşa edildi. Marmaray Projesi 1,4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel, 9,4 kilometre uzunluğunda delme tüneller, 2,4 kilometre uzunluğundaki aç kapa tünelleriyle İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında geliyor. Burası, 3 adet yeni inşa edilmiş yer altı istasyonu, 37 adet yer üstü istasyonu, işletim kontrol merkezleri, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstüne inşa edilen 3 kata sahiptir. 440 vagondan oluşan modern demir yolu araçlarından meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.