“Yatırımlar şehri" İstanbul!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma yatırımlarının halkın yaşam konforunu yükselttiğini vurguladı. İstanbul'a özel önem verdiklerine işaret eden Uraloğlu, 2003'te kentte 68 köprü bulunduğunu ve bunların toplam uzunluğunun sadece 3 bin 410 metre olduğunu aktardı. Uraloğlu, köprü sayısını 947'ye, toplam köprü uzunluğunu da 114 bin 419 metreye çıkardıkları bilgisini vererek, bu köprüler arasında Türk mimar ve mühendislerin imzası olan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi şaheserlerin de olduğunu kaydetti. İstanbul'da 2003'te sadece 3 tünelin bulunduğunu ve toplam uzunluğunun 932 metre olduğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "İstanbul'u, yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak, yeniden inşa ettik. Biz İstanbul'un tıkanan trafik kanallarını açmak için 12 adet daha tünel yaptık. Bunların arasında Avrasya Tüneli ile Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray da var. Şu an İstanbul'daki tünellerin toplam uzunluğu 22 bin metreyi aştı." Söz konusu yatırımların bir yandan vatandaşların hayatını kolaylaştırırken diğer yandan ülkeye önemli katma değer sağladığını belirten Uraloğlu, yapılan devasa yatırımların dünyada gıptayla izlendiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanındaki projelerle İstanbul'u yatırımlar şehri haline getirdiklerini belirtti.