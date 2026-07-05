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Ekonomi
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Yatırımcı merak ediyor: Döviz ve Altın Piyasasında Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

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Yatırımcı merak ediyor: Döviz ve Altın Piyasasında Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

Yeni haftada döviz ve altın piyasalarında gözler küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının açıklamaları ve jeopolitik gelişmelerde olacak.

#1
Foto - Yatırımcı merak ediyor: Döviz ve Altın Piyasasında Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

Yeni haftaya girilirken döviz ve altın piyasalarında yatırımcıların odağında hem yurt içi hem de küresel gelişmeler yer alıyor. Özellikle açıklanacak ekonomik veriler, merkez bankalarından gelecek mesajlar ve uluslararası piyasalardaki hareketlilik fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir.

#2
Foto - Yatırımcı merak ediyor: Döviz ve Altın Piyasasında Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

Uzmanlar, döviz kurlarında küresel risk iştahı ile birlikte doların uluslararası piyasalardaki seyrinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. İç piyasada ise ekonomik gelişmeler ve beklentilerin kur hareketleri üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

#3
Foto - Yatırımcı merak ediyor: Döviz ve Altın Piyasasında Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

Altın fiyatlarında ise ABD'den gelecek ekonomik veriler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin yön belirleyici olması bekleniyor. Güvenli liman talebindeki değişimlerin ons altın ve buna bağlı olarak gram altın fiyatlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Yatırımcı merak ediyor: Döviz ve Altın Piyasasında Yeni Haftada Neler Bekleniyor?

Analistler, piyasalarda dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekerek yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı temkinli davranmaları ve gelişmeleri yakından izlemelerinin önem taşıdığını vurguluyor.

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