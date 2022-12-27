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Aktüel
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Yatalak yaşlı çifti ölüm ayırdı!

2022-12-27 21:51:33
Yatalak yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binada çıkan yangında yatalak olan yaşlı çiftten biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

#1
Foto - Yatalak yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Yangın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fuat Balkan Sokakta bulunan bir apartmanın 9. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatalak durumda olan 81 yaşındaki Orhan Çelikörs ve yine yatalak olan eşi 72 yaşındaki Mesude Çelikörs’ün evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

#2
Foto - Yatalak yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Durumu fark eden bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yatalak yaşlı çifti ölüm ayırdı!

İtfaiye ekipleri hem yangını söndürmek hem de yaşlı çifti evden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken yaşlı çift de evden çıkarıldı.

#4
Foto - Yatalak yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Orhan Çelikörs’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olan Mesude Çelikörs ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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