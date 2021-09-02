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Yatağınızın başucuna koyarsanız bakın ne oluyor?

2021-09-02 13:51:39
Yatağınızın başucuna koyarsanız bakın ne oluyor?

Çoğu insanın çevresi bitkilerle çevrili olduğunda kendini daha huzurlu, daha mutlu ve rahatlamış olduğunu fark etmişsinizdir. Bu duygunun nedeni tamamen çevremizle doğuştan kurduğumuz biyofili olarak adlandırılan bağla ilgilidir. İşte ev bitkilerimiz de bu sınıfa girer. Onlar bizim evdeki yeşil evcil hayvanlarımızdır ve her birinin sağlığa faydası saymakla bitmez. Eğer tertemiz bir havada mis gibi bir uyku çekmek istiyorsanız çiçekleri odanıza yerleştirme zamanı geldi! İşte yatak odanızda olması gereken, havayı temizleyerek rahatlamanızı sağlayan 9 ev bitkisi…

#1
Foto - 1. Örümcek bitkisi (Kurdele çiçeği) Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi (kurdele çiçeği olarak da bilinir) her koşula uyum sağlar, bakımı oldukça kolaydır. Çok az su ister. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeni temizleme özelliği vardır.

1. Örümcek bitkisi (Kurdele çiçeği) Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi (kurdele çiçeği olarak da bilinir) her koşula uyum sağlar, bakımı oldukça kolaydır. Çok az su ister. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeni temizleme özelliği vardır.

#2
Foto - 2. İngiliz sarmaşığı Bu bitki en iyi hava temizleyicileri arasındadır. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreler. İngiliz sarmaşığının bir başka avantajı da bu bitkinin gölgelik bir alanda bile iyi büyümesidir.

2. İngiliz sarmaşığı Bu bitki en iyi hava temizleyicileri arasındadır. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreler. İngiliz sarmaşığının bir başka avantajı da bu bitkinin gölgelik bir alanda bile iyi büyümesidir.

#3
Foto - Bu nedenle yeterince güneş ışığı almamasına endişelenmenize gerek yok. Ayrıca evinizdeki her noktada harika bir görünüm yakalamak için de iyi bir seçenektir.

Bu nedenle yeterince güneş ışığı almamasına endişelenmenize gerek yok. Ayrıca evinizdeki her noktada harika bir görünüm yakalamak için de iyi bir seçenektir.

#4
Foto - 3. Orkide Orkide geceleri oksijen yayar, bu yüzden yatak odası için mükemmel bitkidir. Onun sayesinde daha iyi bir gece uykusu çekebilirsiniz. Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunmasıdır.

3. Orkide Orkide geceleri oksijen yayar, bu yüzden yatak odası için mükemmel bitkidir. Onun sayesinde daha iyi bir gece uykusu çekebilirsiniz. Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunmasıdır.

#5
Foto - Bu nedenle yatak odanıza orkide koymak mükemmel bir dekoratif dokunuş yaratabilir.

Bu nedenle yatak odanıza orkide koymak mükemmel bir dekoratif dokunuş yaratabilir.

#6
Foto - 4. Areka palmiyesi Bu güzel bitki, havaya nem katmak konusunda harika olduğu için daha kuru bir ortamda yaşayanlar için harikadır.

4. Areka palmiyesi Bu güzel bitki, havaya nem katmak konusunda harika olduğu için daha kuru bir ortamda yaşayanlar için harikadır.

#7
Foto - Yatak odanızda bir areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin kenarına koyun.

Yatak odanızda bir areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin kenarına koyun.

#8
Foto - 5. Yasemin Beyaz çiçekli bu güzel bitkinin tatlı ve hoş kokusu vardır. Bu kokuda rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi sağlar. 5. Yasemin Beyaz çiçekli bu güzel bitkinin tatlı ve hoş kokusu vardır. Bu kokuda rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi sağlar.

5. Yasemin Beyaz çiçekli bu güzel bitkinin tatlı ve hoş kokusu vardır. Bu kokuda rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi sağlar. 5. Yasemin Beyaz çiçekli bu güzel bitkinin tatlı ve hoş kokusu vardır. Bu kokuda rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi sağlar.

#9
Foto - 6. Şeytan sarmaşığı Yatak odanızdaki toksinleri temizleyerek daha ferah bir ortam sunar. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için en iyi bitkilerden biridir.

6. Şeytan sarmaşığı Yatak odanızdaki toksinleri temizleyerek daha ferah bir ortam sunar. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için en iyi bitkilerden biridir.

#10
Foto - Bitki bakımı konusunda başarısız olanlar için de uygundur ve hatta ara sıra sulamayı unuttuğunuzda bile bu durumu tolere edebilir.

Bitki bakımı konusunda başarısız olanlar için de uygundur ve hatta ara sıra sulamayı unuttuğunuzda bile bu durumu tolere edebilir.

#11
Foto - 7. Gardenya Gardenya, çok farklı çeşitte koku skalasına sahiptirler. Kokusu, parfüm ve esans yapımında çok sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Tüm bu özelliklerden faydalanabilmek için toprağını nemli tutmak ve bolca güneş ışığı almasını sağlamak yeterlidir.

7. Gardenya Gardenya, çok farklı çeşitte koku skalasına sahiptirler. Kokusu, parfüm ve esans yapımında çok sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Tüm bu özelliklerden faydalanabilmek için toprağını nemli tutmak ve bolca güneş ışığı almasını sağlamak yeterlidir.

#12
Foto - 8-Aşk merdiveni Eğreltiotu olarak da bilinen aşk merdiveni, iç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için birebirdir.

8-Aşk merdiveni Eğreltiotu olarak da bilinen aşk merdiveni, iç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için birebirdir.

#13
Foto - Yılın her dönemi yeşil kalan bu bitki sıcak ve nemli ortamları sever. Bulunduğu ortamdaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes almanızı da sağlar.

Yılın her dönemi yeşil kalan bu bitki sıcak ve nemli ortamları sever. Bulunduğu ortamdaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes almanızı da sağlar.

#14
Foto - 9-Biberiye Bir ev bitkisi olarak biberiyeye sahip olmanın sayısız faydası vardır. Biberiye sadece yemeklere tat kalmaz; kokusu hafızayı güçlendirir, gün boyu nefes almanızı sağlar.

9-Biberiye Bir ev bitkisi olarak biberiyeye sahip olmanın sayısız faydası vardır. Biberiye sadece yemeklere tat kalmaz; kokusu hafızayı güçlendirir, gün boyu nefes almanızı sağlar.

#15
Foto - Yatmadan önce bu kokuyu duymak ruhunuzu dinginleştirip rahatlatır. Biberiye güneşli ortamları sever, bu yüzden onu güneye bakan bir pencerenin yanında tutun.

Yatmadan önce bu kokuyu duymak ruhunuzu dinginleştirip rahatlatır. Biberiye güneşli ortamları sever, bu yüzden onu güneye bakan bir pencerenin yanında tutun.

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