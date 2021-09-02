Yatağınızın başucuna koyarsanız bakın ne oluyor?

Çoğu insanın çevresi bitkilerle çevrili olduğunda kendini daha huzurlu, daha mutlu ve rahatlamış olduğunu fark etmişsinizdir. Bu duygunun nedeni tamamen çevremizle doğuştan kurduğumuz biyofili olarak adlandırılan bağla ilgilidir. İşte ev bitkilerimiz de bu sınıfa girer. Onlar bizim evdeki yeşil evcil hayvanlarımızdır ve her birinin sağlığa faydası saymakla bitmez. Eğer tertemiz bir havada mis gibi bir uyku çekmek istiyorsanız çiçekleri odanıza yerleştirme zamanı geldi! İşte yatak odanızda olması gereken, havayı temizleyerek rahatlamanızı sağlayan 9 ev bitkisi…