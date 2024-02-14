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Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak
Ekonomi
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Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak

2024-02-14 13:37:20
Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak

Yıllar sonra bir ilk yaşandı. Yastık altında altını olanlara ecel terleri döktürecek haber geldi.

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Foto - Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak

Bireysel altın alımlarının rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte, özel şirketlerin de altın talepleri tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı. Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 319 ton altın ithalatı gerçekleşirken, bu rakam son 50 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin ardından parasal sıkılaşma adımlarıyla altın ithalatına yönelik kısıtlamalar getirildi. Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamı dışındaki ülkelerden yapılan altın ithalatına yüzde 20 vergi getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise kota uygulamasını genişleterek yurt dışından altın alımlarında bildirim şartı getirdi.

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Foto - Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak

Bu tedbirlerin etkisiyle Eylül ayında ithal edilen altın miktarı, Mayıs ayından sonra en düşük seviyeye geriledi. Altın ithalatındaki düşüşte, Ağustos ayında yapılan büyük ithalatın ardından getirilen kısıtlayıcı önlemlerin etkili olduğu belirtiliyor. Maliye Bakanlığı, altın üretimine yönelik kota uygulamalarıyla piyasalarda serbest kur ile gösterge kur arasındaki makasın açılmasını sağladı. Bu adımların cari açık verilerine olumlu yansıdığı görülürken, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamayla şirketlerin yurt dışından yapacakları altın alımlarına üst limit getirildi. Ancak, altın üreticileri ve kuyumcular, kota uygulamalarının genişlemesi durumunda üreticilerin zor durumda kalabileceğini ve arzın talep karşısında yetersiz kalabileceğini dile getiriyorlar. Bu nedenle, altın alım-satım işlemlerinde makasın artabileceği ve piyasada arzın talebi karşılayamayabileceği endişeleri bulunuyor.

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