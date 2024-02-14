Yastık altında altını olan ecel terleri dökecek! Ve kara haber geldi! Bakalım bundan sonra ne olacak

Bu tedbirlerin etkisiyle Eylül ayında ithal edilen altın miktarı, Mayıs ayından sonra en düşük seviyeye geriledi. Altın ithalatındaki düşüşte, Ağustos ayında yapılan büyük ithalatın ardından getirilen kısıtlayıcı önlemlerin etkili olduğu belirtiliyor. Maliye Bakanlığı, altın üretimine yönelik kota uygulamalarıyla piyasalarda serbest kur ile gösterge kur arasındaki makasın açılmasını sağladı. Bu adımların cari açık verilerine olumlu yansıdığı görülürken, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamayla şirketlerin yurt dışından yapacakları altın alımlarına üst limit getirildi. Ancak, altın üreticileri ve kuyumcular, kota uygulamalarının genişlemesi durumunda üreticilerin zor durumda kalabileceğini ve arzın talep karşısında yetersiz kalabileceğini dile getiriyorlar. Bu nedenle, altın alım-satım işlemlerinde makasın artabileceği ve piyasada arzın talebi karşılayamayabileceği endişeleri bulunuyor.