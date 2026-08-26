Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor
Amerika'nın ulusal borcunun 40 trilyon doları aşmasıyla birlikte küresel çapta merkez bankaları gizlice fiziki altın stoklamaya başladı. ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik ve zayıflayan dolar değerli metalleri yeniden tahta çıkarırken, uzmanlar ons altının 5 bin 400 doları göreceğini öngörüyor. Yaşanan sert düzeltmelerin ardından toparlanan altın piyasasında gözler şimdiden yeni tarihi zirvelere çevrildi.