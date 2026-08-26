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Ekonomi
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Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

Amerika'nın ulusal borcunun 40 trilyon doları aşmasıyla birlikte küresel çapta merkez bankaları gizlice fiziki altın stoklamaya başladı. ABD tahvil piyasasındaki hareketlilik ve zayıflayan dolar değerli metalleri yeniden tahta çıkarırken, uzmanlar ons altının 5 bin 400 doları göreceğini öngörüyor. Yaşanan sert düzeltmelerin ardından toparlanan altın piyasasında gözler şimdiden yeni tarihi zirvelere çevrildi.

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Foto - Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

Altın fiyatlarında son dönemde dikkat çekici bir toparlanma yaşanıyor. Ons altın, son 3 ayın en yüksek değerlerinden birine ulaştı.

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Foto - Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

Bu yükseliş, yılın başında yaklaşık 5.600 dolarla rekor kıran altının ardından gelen sert düzeltme sonrasında gerçekleşti. Değerli metal ayrıca haziran sonunda sona eren 3 aylık dönemde, 2013'ten bu yana en kötü çeyreklik performansını göstermişti.

#3
Foto - Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

Altındaki son yükselişte ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler önemli rol oynuyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın 10 ila 30 yıl vadeli Hazine tahvillerine yönelik alımlarını en az 2 katına çıkaracağını açıklaması, piyasada yeni bir hareketlilik oluşturdu.

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Foto - Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

Bunun yanı sıra ABD'nin ulusal borcunun ilk kez 40 trilyon doları aşması, yatırımcıların borç yüküne ilişkin endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Doların zayıflaması da dolar üzerinden fiyatlanan altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

#5
Foto - Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

UBS analisti Giovanni Staunovo, daha önce altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin yeniden devreye girebileceğini düşünüyor. Staunovo'ya göre ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5.400 dolara ulaşması mümkün.

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Foto - Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor

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