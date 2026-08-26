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Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı

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Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı

İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 89 yaşında hayatını kaybeden Servet Koçak’ın mahkemede açıklanan vasiyetnamesi adeta bir aile dramını gözler önüne serdi. Koçak, kendisini vesayet altına almaya çalışıp fiziksel ve manevi şiddet uyguladıklarını iddia ettiği iki oğlunu milyarlık mirasından tamamen mahrum bıraktı. Tarihi yalısının icradan satışa çıkmasıyla sarsılan ailede bu vasiyetin ardından sular durulmazken, mahkeme kardeşler arasında uzaklaştırma kararı çıkardı.

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Foto - Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı

Türkiye'nin tanınmış simalarından ve varlıklı isimleri arasında yer alan Servet Koçak’ın 10 Mayıs’ta 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından hazırladığı vasiyetname kamuoyuna yansıdı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açıklanan 12 Ocak 2022 tarihli vasiyetnamede, Koçak’ın iki oğlunu mirasından mahrum bıraktığı ortaya çıktı.

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Foto - Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı

Vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında çeşitli iddialarda bulunan Servet Koçak; evlatlarının kendisini vesayet altına almaya çalıştığını, fiziksel ve manevi şiddet uyguladığını öne sürdü.

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Foto - Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı

Eşi Cevat Koçak’ın yanına defnedilmek istediğini belirten Koçak, vasiyetinde oğullarının kendi yanına defnedilmesine rızası olmadığını da vurguladı. Öte yandan, ailenin sahip olduğu Sarıyer'deki tarihi Kara Todori Yalısı da 2026 yılı başında icradan satışa çıkarılmıştı.

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Foto - Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı

Vasiyetnamenin açılmasının ardından kardeşler arasındaki hukuki süreç ve gerginlik devam ederken, mahkeme tarafından Naciye Koçak hakkında kardeşi Recai Koçak'a yönelik uzaklaştırma kararı verildi.

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