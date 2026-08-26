Türkiye’nin en zenginlerindendi! Milyarlık mirastan evlatlarını tamamen kazıdı
İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 89 yaşında hayatını kaybeden Servet Koçak’ın mahkemede açıklanan vasiyetnamesi adeta bir aile dramını gözler önüne serdi. Koçak, kendisini vesayet altına almaya çalışıp fiziksel ve manevi şiddet uyguladıklarını iddia ettiği iki oğlunu milyarlık mirasından tamamen mahrum bıraktı. Tarihi yalısının icradan satışa çıkmasıyla sarsılan ailede bu vasiyetin ardından sular durulmazken, mahkeme kardeşler arasında uzaklaştırma kararı çıkardı.