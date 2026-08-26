Şarkıcı Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızı, bir de utanmadan bakın ne demiş
Yalova'da sanatçı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü'nün düşme saati olarak belirlenen saat 01.26'dan yaklaşık 17 dakika sonra sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun da bulunduğu binaya polis ekiplerinin geldiği görülürken, Tuğyan'ın panik halinde 'Annem iyi değil mi?' ve 'Neden öyle söylüyor?' şeklinde sözler söylediği, polislerin ise kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.