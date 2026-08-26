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ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

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AA Giriş Tarihi:

ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE), temmuzda 50 bine yakın göçmeni gözaltına aldığı bildirildi.

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Foto - ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının, ICE sistemindeki verilere dayandırarak verdiği haberine göre, geçen ay gözaltına alınan göçmen sayısında önemli bir artış görüldü.

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Foto - ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

ABD'nin farklı eyaletlerindeki yaklaşık 50 bin göçmen temmuzda gözaltına alınarak gözaltı merkezlerine sevk edilirken, bu, Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki aylık en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

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Foto - ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

Temmuzda 49 bin 571 gözaltı gerçekleştirilirken, bu sayı bir önceki ayki 43 bin 21 gözaltına göre yüzde 15’lik artışa tekabül ediyor.

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Foto - ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

Söz konusu veri, bu yıl şubatta kaydedilen 29 bin 241 gözaltına göre ise yüzde 70’lik bir artışa işaret ediyor.

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Foto - ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

Öte yandan, ABD medyasına yansıyan haberlerde bazı yorumcular, kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı artırarak kendi seçmen tabanına mesaj vermeye çalıştığını ileri sürdü.

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Foto - ICE 50 bin göçmeni gözaltına aldı! Trump’ın çetesi sürek avında

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE), temmuzda 50 bine yakın göçmeni gözaltına aldığı bildirildi.

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Yorumlar

Fırat Yazıcı

Bir ara Türkiyede de göçmen dairesi sokaklarda Suriyeli avına çıkmıştı.İçimizdeki imansızların kuyruğuna takılan milletin baskısıyla devletimiz bu konuda yanlış yaptı.
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