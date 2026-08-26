İşte bu kötü haber: Dünya siparişe doyarken Türkiye'ye yeni sözleşme vermemeye başladılar

Gemi siparişlerinde ilk sırayı Çin tersaneleri alırken, diğer Uzakdoğu ülkelerindeki tersanelerde pastadan önemli bir pay aldı. Yakın bir geçmişe kadar özellikle özel amaçlı gemi inşasında dünya liderleri arasına giren Türk tersaneleri ise yeni sipariş almakta büyük zorluk yaşıyor. Geçmiş yıllarda alınan siparişlerin teslimleri nedeniyle bu yılın ilk yarısını 1,5 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan gemi inşa sektörü temmuzda hız kesti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 azalarak 166 milyon dolara geriledi. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Pepe, ilk yarıdaki ihracat artışında özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan özel maksatlı gemiler ve römorkör teslimatlarının etkili olduğunu belirtirken, yeni sipariş almakta zorlandıklarını söyledi. Pepe, “İlk yarıdaki performansın önemli bölümü 2-3 yıl önce imzalanan sözleşmelerin teslimatlarından kaynaklanıyor. Artan maliyetler, baskılanan kur ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle sektörde yeni siparişlerin büyük ölçüde azaldı” dedi.