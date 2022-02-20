2022-02-20 17:06:40 Yaşlılık aylığı nasıl bağlanır? Kimler 65 yaş maaşı alır, şartlar neler?
Devlet herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşları maddi yardımda bulunmakta. Emekli aylığı yani yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı ne zaman yatar? Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen emekli bir diğer adıyla yaşlılık aylığı asgari ücretle birlikte 2022 yılında arttı. Peki yaşlılık aylığı nasıl alınır, kimler alır? 65 yaş aylığı başvuru şartları neler? Yaşlılık maaşı kime verilir?