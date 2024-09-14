Yaşlı kadına öyle bir oyun yaptılar ki: Böyle dolandırıcılık şeytanın aklına gelmez!

Telefon konuşmasından kısa bir süre sonra, dolandırıcılar kendini jandarma olarak tanıtıp yaşlı kadının evine geldiler. Yaşlı kadına dolandırıcı olduklarını iddia ettikleri iki kişinin fotoğrafını gösterip, onları yakalamak üzere olduklarını söylediler. Ayrıca, dolandırıcıların evde tek başına yaşayan yaşlı insanlara saldırıp, bıçaklayarak soygun yaptıklarını da belirterek, yaşlı kadını daha fazla korkuttular. Sahte jandarmalar, yaşlı kadına evdeki tüm değerli eşyaları kendilerine teslim etmesini, dolandırıcıların yakalanması durumunda eşyalarını güvence altına alıp geri getireceklerini söylediler. Dolandırıcıların söylediklerine inanan N.G., korkuya kapılarak evde bulunan 12 adet Cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altını dolandırıcılara teslim etti.