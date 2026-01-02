İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin
İran'da halk artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokaklara dökülürken siyasi hedef şaşırtarak Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya başladı.
Superhaber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin bölgede ve dünyada artan gücü İran milletvekili Abolfazl Zohrevand'ı rahatsız etti. Zohrevand, yaptığı açıklamada haddini aşan ifadeler kullandı.
İran milletvekili Abolfazl Zohrevand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Zohrevand: ''Erdoğan, ömrünün sonundasın. Şerefinle git'' dedi.
Zohrevand'ın haddini aşan bu açıklaması içine İsrail kaçmış dedirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası İran ziyareti öncesi bu açıklamanın yapılmasının Türkiye İran ilişkilerini etkileyecek noktada olduğu belirtiliyor.
