İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin

İran'da halk artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokaklara dökülürken siyasi hedef şaşırtarak Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya başladı.

Foto - İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin

Superhaber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin bölgede ve dünyada artan gücü İran milletvekili Abolfazl Zohrevand'ı rahatsız etti. Zohrevand, yaptığı açıklamada haddini aşan ifadeler kullandı.

Foto - İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin

İran milletvekili Abolfazl Zohrevand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Zohrevand: ''Erdoğan, ömrünün sonundasın. Şerefinle git'' dedi.

Foto - İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin

Zohrevand'ın haddini aşan bu açıklaması içine İsrail kaçmış dedirtti.

Foto - İran tarafından skandal çıkış: Erdoğan gitsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası İran ziyareti öncesi bu açıklamanın yapılmasının Türkiye İran ilişkilerini etkileyecek noktada olduğu belirtiliyor.

Yorumlar

Ahsen

Kesinlikle katılıyorum

Ahsen

Mecusileri ,sapıkları, şiaları İsrail'e yollayın. İran'da bizim İlimiz olsun. Bu iş bitsin. Mollalarda ABDye gitsinler.bir iş bulurlar...
