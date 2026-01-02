  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!

Birçok ilde şubesi bulunan Anadolu'nun tanınan kuruyemiş markasından iflas haberi geldi.

#1
Foto - Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!

Trabzon merkezli Çıt Çıt Kuruyemiş’in iflas kararı resmiyet kazandı. Denizli dahil birçok ilde satış ağı bulunan firmanın faaliyetlerini durdurması, sektörde ve yerel piyasalarda yankı uyandırdı.

#2
Foto - Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!

Yaklaşık 15 yıldır kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren ve Denizli’ye de ürün sevkiyatı yapan Çıt Çıt Kuruyemiş ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Türkiye genelinde bilinen markalar arasında yer alan şirketin iflas süreci, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından resmen tescil edildi.

#3
Foto - Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!

Türkiye genelinde 20 ana bayi ve 20 tali bayi olmak üzere toplam 40 satış noktasına ulaşan Çıt Çıt Kuruyemiş, Denizli’deki toptancı ve perakendeciler aracılığıyla da tüketiciyle buluşuyordu. Firmanın faaliyetlerini tamamen durdurması, Denizli’de kuruyemiş ticareti yapan esnaf açısından da dikkatle izlenen bir gelişme oldu.

#4
Foto - Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!

Şirketin tasfiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü, ikinci alacaklılar toplantısının 21 Ocak 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Toplantıda; İflas dairesi tarafından hazırlanan faaliyet raporu okunacak, Yapılan işlemler alacaklıların onayına sunulacak, İflas idaresinde görev alacak memurlar belirlenecek, Şirket yönetiminin sunduğu iflas içi konkordato talebi değerlendirilecek.

#5
Foto - Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!

Yetkililer, alacak talebi reddedilen kişi ve kurumlar için önemli bir hatırlatma yaptı. İcra ve İflas Kanunu kapsamında, bu kişilerin toplantıya katılabilmeleri için kayıt kabul davası açtıklarını gösteren mahkeme kararını ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edi..
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan akıtan, binlerce ölünün kanında parmağı olan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım işlemleri için hazırlık yaptığı ortaya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23