Ünlü kuruyemiş markası iflas etti: 20 günden az bir süreleri var!
Birçok ilde şubesi bulunan Anadolu'nun tanınan kuruyemiş markasından iflas haberi geldi.
Sahte içki: Alkol hakkında 'doğru bilinen yanlışlar'! Akıl sağlığını bozuyor... Sahte içki operasyonu devam ediyor
Birçok ilde şubesi bulunan Anadolu'nun tanınan kuruyemiş markasından iflas haberi geldi.
Trabzon merkezli Çıt Çıt Kuruyemiş’in iflas kararı resmiyet kazandı. Denizli dahil birçok ilde satış ağı bulunan firmanın faaliyetlerini durdurması, sektörde ve yerel piyasalarda yankı uyandırdı.
Yaklaşık 15 yıldır kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren ve Denizli’ye de ürün sevkiyatı yapan Çıt Çıt Kuruyemiş ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Türkiye genelinde bilinen markalar arasında yer alan şirketin iflas süreci, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından resmen tescil edildi.
Türkiye genelinde 20 ana bayi ve 20 tali bayi olmak üzere toplam 40 satış noktasına ulaşan Çıt Çıt Kuruyemiş, Denizli’deki toptancı ve perakendeciler aracılığıyla da tüketiciyle buluşuyordu. Firmanın faaliyetlerini tamamen durdurması, Denizli’de kuruyemiş ticareti yapan esnaf açısından da dikkatle izlenen bir gelişme oldu.
Şirketin tasfiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü, ikinci alacaklılar toplantısının 21 Ocak 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Toplantıda; İflas dairesi tarafından hazırlanan faaliyet raporu okunacak, Yapılan işlemler alacaklıların onayına sunulacak, İflas idaresinde görev alacak memurlar belirlenecek, Şirket yönetiminin sunduğu iflas içi konkordato talebi değerlendirilecek.
Yetkililer, alacak talebi reddedilen kişi ve kurumlar için önemli bir hatırlatma yaptı. İcra ve İflas Kanunu kapsamında, bu kişilerin toplantıya katılabilmeleri için kayıt kabul davası açtıklarını gösteren mahkeme kararını ibraz etmeleri zorunlu olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23