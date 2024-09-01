Yasak sona erdi! İlk balıklar avlandı

Zaten şu an en doğal en sağlıklı kalan şey de balık olduğu için palamut yoğunlaştığı zaman halkımızı palamut yemeye davet ediyoruz. Mutlaka eylül, ekim, kasım aylarını değerlendirsinler. Dolaplarını doldursunlar çünkü şu anda en sağlıklı şey Marmara ve Karadeniz'de çıkan bizim palamut, lüfer ve çinekop balığımız. Bugün sezonların açılması nedeniyle balık biraz az olur. Yarından sonra fiyatlar gerilemeye başlar. Tahminen palamutun tanesi tezgahlarda 100 ile 200 TL arası satılır. Bu da piyasadaki diğer etlere göre en ucuz ve en sağlıklı sayılabilecek gıda demektir. İnşallah bereketli bir sezonu bekliyoruz" şeklinde konuştu. Güzel bir sezon beklediklerini ve halka ucuz balık yedirmek istediklerini ifade eden balıkçı Yunus Emre Çimen şunları söyledi, ”Mutluyuz, hevesliyiz. Tam gücümüzle çalışacağız. Balıklar büyüdükçe kilosu daha uyguna gelir" ifadelerini kullandı.