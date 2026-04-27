Altın piyasasında dev revizyon! Morgan Stanley yüzde 10'luk rakamı paylaştı
Küresel finans devi Morgan Stanley, altın piyasasında kartların yeniden karılmasına neden olacak şok bir rapor yayımladı.
Makroekonomik verilerdeki sert değişimleri ve piyasadaki likidite koşullarını gerekçe gösteren banka, altın fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Son altı haftadır süregelen değer kaybı, yatırımcıların "güvenli liman" algısını sorgulatırken, Morgan Stanley'den gelen bu hamle piyasalarda deprem etkisi yarattı.
Banka, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminlerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir kesintiye gitti. Daha önce yılın ikinci yarısı için 5.700 dolar seviyesini hedef gösteren Morgan Stanley analistleri, yeni raporla birlikte bu rakamı 5.200 dolara kadar düşürdü. Bu radikal revizyon, altın piyasasında son dönemde yaşanan sert satış baskısının ardından piyasa gerçeklerine göre yeniden şekillendi.
Raporda dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri, altının geleneksel "güvenli liman" rolünün zayıflaması oldu. Analistler, altının artık jeopolitik risklerden çok makroekonomik göstergelere, özellikle de tahvil getirilerine ve likiditeye duyarlı hale geldiğini belirtti. Bu durum, altının yatırımcı gözünde jeopolitik bir kalkan olmaktan çıkıp, yapısal bir dönüşümle küresel para politikalarının bir parçası haline geldiğini gösteriyor.
Altın fiyatlarındaki zayıflığın arkasında yatan iki dev faktör "yüksek faiz" ve "arz şoku" olarak açıklandı. Federal Reserve’in (Fed) faiz indirimlerini sürekli ertelemesi ve reel faizlerin yüksek seyretmesi, getirisi olmayan altını yatırımcı gözünde cazibesini yitirmiş bir varlığa dönüştürüyor. Nadir görülen arz şokuyla birleşen bu durum, fiyatları baskılayarak yukarı yönlü hareketlerin önünü tıkıyor.
Yeni dönemde yatırımcı davranışlarının da evrildiği vurgulanan raporda, veri odaklı hareket etmenin önemine değinildi. Altın fiyatlarının yönünü artık savaş haberlerinden ziyade ABD ekonomik verileri ve Fed'in likidite hamleleri belirleyecek. Bu stratejik değişim, altın yatırımcısının artık her zamankinden daha dikkatli ve makroekonomik takvimle iç içe olması gerektiği anlamına geliyor.
