Selçuk Bayraktar, Baykar'ın sırrındaki ''balık'' detayını paylaştı
KÜME Vakfı tarafından Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen "Tasarım İşi" etkinliğinde açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, Baykar'ın tasarım anlayışının dünyadaki alışılmış kalıpların dışında şekillendiğini belirterek, özgün formun ardında rahmetli babasının izlerinin bulunduğunu söyledi. Öte yandan Bayraktar, Baykar'ın tüm hava araçlarında tamamen özgün bir form tercih edildiğini belirterek, “Doğaya baktık ve kuş yerine balığı seçtik. Herkes kuşlara benzetmeye çalışırken bizim uçaklarımız balığı andırıyor. Bu aykırı formda rahmetli babamın emeği ve izi çok büyük” ifadelerini kullandı.