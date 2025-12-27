  • İSTANBUL
İçişleri Bakanlığı uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanlığından kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte ayrıntılar...

1
#1
Foto - İçişleri Bakanlığı uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

#2
Foto - İçişleri Bakanlığı uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Açıklamada, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi.

#3
Foto - İçişleri Bakanlığı uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Açıklamada ayrıca, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van’da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının görülebileceği belirtildi.

#4
Foto - İçişleri Bakanlığı uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman’ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

#5
Foto - İçişleri Bakanlığı uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

