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Yaşam
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Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

2023-10-30 14:42:07
Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşayan Erol Hakan, babasından öğrendiği tahta çivili ayakkabı üretimini yarım asırdır sürdürüyor.

#1
Foto - Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan yarım asırdır tahta çividen ayakkabı üretiyor. Türkiye’de mesleğin son temsilcisi olan Erol usta ilerleyen yaşına rağmen baba mesleğini sürdürüyor.

#2
Foto - Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

Türkiye’de sadece Malatya’nın Arapgir ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tahta çivili ayakkabılar ise hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

#3
Foto - Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

Tahta çivili ayakkabıların Arapgir’le özdeşleştiğini kaydeden ayakkabı ustası Erol Hakan, "Tahta çivili ayakkabı üretimi dikiş makineleri ile güçlü yapıştırıcılar olmadan Türkiye’de yapılan bir iş kolu biz hale bu mesleği devam ettiriyoruz. Çivileri Almanya’dan getiriyoruz. Şu an ülkemizde benden başka tahta çivi ile ayakkabı üretimi yapan başka bir usta yok“ dedi.

#4
Foto - Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

Günde bir çift ayakkabı üretimi yapabildiklerini ifade eden Hakan, ”İğne ile kuyu kazıyoruz. İşimiz zor. Ama işimizi severek yapıyoruz. Üretilen ayakkabılarımızı bin TL’den satışa sunuyoruz. Günde bir çift ayakkabı yapabiliyorum. Yaz aylarında genelde sipariş üzerine çalışırken kışın ise yaptığımız ayakkabıları kutulayarak yaza hazırlık yapıyoruz. Tüm el sanatlarında da olduğu gibi bizim meslekte de çırak yetişmiyor. Ben işi bıraktım mı tahta çivili ayakkabı üretimi biter çünkü yapacak kimse yok” diye konuştu.

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