Yarım asırdır böyle ayakkabı üretiyor

Günde bir çift ayakkabı üretimi yapabildiklerini ifade eden Hakan, ”İğne ile kuyu kazıyoruz. İşimiz zor. Ama işimizi severek yapıyoruz. Üretilen ayakkabılarımızı bin TL’den satışa sunuyoruz. Günde bir çift ayakkabı yapabiliyorum. Yaz aylarında genelde sipariş üzerine çalışırken kışın ise yaptığımız ayakkabıları kutulayarak yaza hazırlık yapıyoruz. Tüm el sanatlarında da olduğu gibi bizim meslekte de çırak yetişmiyor. Ben işi bıraktım mı tahta çivili ayakkabı üretimi biter çünkü yapacak kimse yok” diye konuştu.