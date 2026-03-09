  • İSTANBUL
Yargıtay’dan emsal karar! Emekli maaşında bloke krizi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yargıtay’dan emsal karar! Emekli maaşında bloke krizi

Emekli maaşları üzerindeki bloke uygulamalarına ilişkin dikkat çeken bir dosya yargı gündemine taşındı. Maaşını promosyon almak amacıyla farklı bir bankaya taşımak isteyen bir yurttaşın hesabına konulan bloke nedeniyle başlayan hukuki süreç, yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından Yargıtay’a kadar uzandı. Dosyada verilen karar, emekli maaşlarına yönelik bankacılık uygulamaları açısından yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Emekli maaşını promosyon için başka bankaya taşımak isteyen bir yurttaşın hesabına konulan bloke yargıya taşındı. Yerel mahkeme ve istinaf sürecinin ardından dosya Yargıtay’ın önüne kadar gitti.

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen bir yurttaşın açtığı dava, kredi borcu gerekçesiyle maaş hesabına bloke konulup konulamayacağı tartışmasını yargıya taşıdı. Sürecin sonunda Yargıtay, emeklinin lehine verilen kararı onadı.

Davayı açan emekli, maaşını uzun süredir aldığı şubeden, özel bankaların sunduğu promosyonlar nedeniyle hesabını taşımak istediğini belirtti. Ancak mevcut bankadaki bloke nedeniyle bu işlemi yapamadığını ifade etti.

BirGün'ün aktardığına göre, emekliye bankadan, kullanılan konut kredisi nedeniyle maaş hesabı üzerinde bloke bulunduğu ve kredi tamamen kapanmadan bu işlemin kaldırılamayacağı bilgisi verildi.

Bunun üzerine emekli, maaş taşıma işleminin bloke yoluyla engellenemeyeceğini savunarak yargıya başvurdu.

BLOKE KARARI KALDIRILDI Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, emekli maaşı gibi haczedilemeyen haklar üzerinde önceden verilen muvafakatin geçerli sayılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, maaş hesabına konulan blokenin kaldırılmasına ve emeklinin başka bankaya geçişinin önündeki engelin son bulmasına karar verdi.

YARGITAY BANKAYI HAKSIZ BULDU Kararı istinafa taşıyan banka, bu aşamada da sonuç alamadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Dosya son olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne gitti. Daire, bankanın temyiz başvurusunu reddetti ve istinaf kararını onadı. Böylece emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

