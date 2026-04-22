Yolsuzluk ve uçkur batağına saplanan CHP istismar sezonunu açtı: Kendi asmadıkları Atatürk’ü yapıştırdılar

Geçmişte İzmit Belediyesi’nin benzer bir uygulamaya imza attığı hatırlatıldığında “Bizim binamızda Atatürk görseli var, afişe gerek var mı” şeklinde pişkin cevaplar veren CHP’lilere gereken yanıt ise MHP’den geldi. CHP’lilerin bir gece yarısı kabaran Atatürk sevgisine cevap veren MHP Meclis Üyesi Okan Karagöz, “CHP İzmit Belediyesi eski meclis üyesi, şimdi İl Başkanı olan Erdem Arcan Bey’in bir gece yarısı aniden kabaran Atatürk duyguları acaba bu paylaştığım görsellere ne diyecek? İzmit Belediye Başkanı üstelik sadece bir yerde değil, hem sosyal medyada, hem sahnede, hem de şehri dolaşan tırında Atatürk fotoğrafı kullanmamış. Fatma Hanım’a ne diyeceksiniz Erdem Bey, merak ediyoruz."