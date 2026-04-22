Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

Yarışmaya 6 öğrenci ve 4 öğretmenle katıldıklarını aktaran Arslantürk, "16 grupta yarıştık. 6 robotumuzdan 5'i gruplardan çıktı. Bir robotumuz dünya birinciliği kazandı. Ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu temsil ettik. Çok gururluyuz." diye konuştu. Öğrencilerden Can Ayar da Robot Kulübünde son iki yıldır aktif olarak çalıştığını belirterek, "Çok çalışarak bu başarıya ulaştık. O sahneye çıkıp Türk bayrağını açmak benim için büyük bir gururdu." dedi. İbrahim Efe Direk ise elde ettikleri başarının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.