  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Arda Güler'i sevmiyor' denilen Mbappe'den sosyal medyayı aleve veren paylaşım! Tek cümlede işi bitirdi Ön elemeler geçildi: Van Gölü adım adım Guinness rekorlar kitabına! Beklenmedik sürpriz olur mu? Beşiktaş'ta karar günü! 3 Avrupalı mı, 1 Avrupalı mı? Tüm Fenerbahçelileri heyecanlandıran ayak sesleri... Aykut Kocaman'dan cevap geldi... Mars’ta heyecanlandıran keşif: Curiosity yaşamın kapısını araladı İşte Tüm Türkiye'nin merak ettiği haber: Suudi Arabistan operasyonu mu? Onuachu için 4-5 katı maaş teklifi Müthiş harekat: Ve Bernardo Silva yükleniyor! Takımın en çok kazanan 2. ismi olacak 'F-35 savaş uçakları Türkiye'ye verilmeli' diyen isme WSJ'den uyarı: Sen ABD'lisin kendine gel Sakın bu tuzağa düşmeyin! Tek aramayla 2 milyon liralık vurgun! Yolsuzluk ve uçkur batağına saplanan CHP istismar sezonunu açtı: Kendi asmadıkları Atatürk’ü yapıştırdılar
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı
AA Giriş Tarihi:

Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

Kırklareli’nden çıkan lise öğrencileri, tasarladıkları robotlarla Girit Robot Olimpiyatları’nda iki madalya kazanarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

#1
Foto - Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, robotik kodlama ve yazılım alanlarında aldıkları eğitimle geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

#2
Foto - Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

Okul bünyesinde kurulan Robot Kulübü öğrencileri, son olarak 3-6 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen ve 55 ülkeden 3 bin 648 katılımcının 1466 robotla mücadele ettiği Girit Robot Olimpiyatları'na katıldı. Öğrenciler, Wrestling Mini Senior (güreşçi robot) kategorisinde dünya birincisi olurken, Marathon Advance Senior (çizgi izleyen robot) kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

#3
Foto - Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMANIN GURURUNU YAŞADIK: Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Yılmaz Arslantürk, yarışmaya yoğun bir hazırlık süreciyle katıldıklarını söyledi. Uluslararası organizasyonlarda edindikleri tecrübenin başarılarına katkı sağladığını belirten Arslantürk, bir robot geliştirebilmek için elektronik, yazılım ve mekanik gibi farklı disiplinlerin bir arada olması gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

Arslantürk, "Biz 6 robotla katıldık ve 5 robotumuzla gruplardan çıkmayı başardık. Final elemelerinin hepsini geçerek şampiyonluğa ulaştık. Öğrencilerimiz bu alanların tamamında kendilerini geliştirdi. Yazılımla desteklediğimiz bu detaylara dikkat ederek robotlarımızı hazırladık ve sonucunu aldık." dedi. Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Arslantürk, 6 robotla katıldıkları yarışmada 5 robotla gruplardan çıkmayı başardıklarını anlattı. Arslantürk, final aşamasında tüm elemeleri geçerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, yarıştıkları kategoride robotların 10x10 santimetre boyutlarında ve 500 gram ağırlık sınırına sahip olduğunu kaydetti.

#5
Foto - Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

ROBOTLAR SENSÖRLERLE RAKİBİ ALGILIYOR: Robotların daireleri içinde güreşerek rakibini dışarı atmaya çalıştığını vurgulayan Arslantürk, robotların bunu yaparken de üzerindeki sensörleri kullandığını belirtti. Gelecek hedeflerine de değinen Arslantürk, dünya şampiyonluğu unvanını korumak ve yeni ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek istediklerini söyledi. Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Nebahat Arslantürk ise öğrencileriyle böyle bir başarıya imza atmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

#6
Foto - Teknolojide gençlerin ayak sesleri: Türk öğrencilerden ses getiren başarı

Yarışmaya 6 öğrenci ve 4 öğretmenle katıldıklarını aktaran Arslantürk, "16 grupta yarıştık. 6 robotumuzdan 5'i gruplardan çıktı. Bir robotumuz dünya birinciliği kazandı. Ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu temsil ettik. Çok gururluyuz." diye konuştu. Öğrencilerden Can Ayar da Robot Kulübünde son iki yıldır aktif olarak çalıştığını belirterek, "Çok çalışarak bu başarıya ulaştık. O sahneye çıkıp Türk bayrağını açmak benim için büyük bir gururdu." dedi. İbrahim Efe Direk ise elde ettikleri başarının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23