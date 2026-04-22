Modelin en çarpıcı özelliği... Taner Akkuş: Claude Mythos 'Dijital Deccal'

İslam dinî değerleri açısından bakıldığında, bu gelişme bazı kesimlerde “dijital Deccal” metaforuyla anılmaktadır, diyen, Taner Akkuş; “Hadis-i şeriflerde Deccal, kıyamet alametlerinden biri olarak; büyük fitne çıkaran, olağanüstü yeteneklere sahip, insanları yanıltan, hak ile batılı karıştıran bir varlık olarak tasvir edilir. Deccal’in “tek gözü kör, diğerinin ise parlak” oluşu, “yeryüzünde fitne yayması” ve “mucizevi gibi görünen işler yapması” gibi nitelikleri, günümüz yapay zekâsının hızlı karar alma, geniş veri analizi, otomatik kod üretimi ve siber alanda “görünmez” açıkları bulma kapasitesiyle bazı yorumcular tarafından paralellik kurularak değerlendirilmektedir. İslamî camiada, özellikle ahir zaman alametleri bağlamında, dijital teknolojilerin ve yapay zekânın “insan fıtratını değiştirebilecek”, “gerçeği yanılsamayla karıştırabilecek” bir araç haline gelmesi endişesi dile getirilmektedir. Bu metafor, teknolojik ilerlemenin yarattığı belirsizlik ve toplumsal kaygıyı simgelemektedir; ancak akademik ve teolojik perspektiften bakıldığında, mesele daha çok iman, ahlak ve sorumluluk boyutunda ele alınmalıdır.” Uyarısında bulundu.