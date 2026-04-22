Modelin en çarpıcı özelliği... Taner Akkuş: Claude Mythos 'Dijital Deccal'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Birkaç gün önce Anthropic tarafından duyurulan Anthropic’in ‘Claude Mythos Preview’ Modeli ve Project Glasswing Girişimini ‘Dijital Deccal Metaforu’ Işığında ve ‘Siber tehdit’ olarak değerlendiren Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş konuya dair açıklamalarda bulundu.

Claude Mythos Preview uygulaması, savunma amaçlı bir program için sınırlı erişime açılmasına rağmen, kamuoyuna genel sunulmama kararı hem stratejik bir savunma avantajı hem de olası kötüye kullanım kaygılarını beraberinde getiriyor, diyen, Taner Akkuş, değerlendirmeleri dini hassasiyetler üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

Akkuş, “Amerikalı şirketin Project Glasswing girişimi kapsamında geliştirdiği en yetenekli frontier modeli olarak dikkat çekmektedir. Bu genel amaçlı yapay zeka, özellikle kodlama, mantıksal akıl yürütme, ajan tabanlı özerk görevler ve siber güvenlik alanında önceki modellere (Claude Opus 4.6 dahil) kıyasla önemli bir sıçrama sergilemektedir. Anthropic’in resmi açıklamalarına göre model, kamuoyuna genel erişime açılmayarak yalnızca savunma odaklı sınırlı bir programa tahsis edilmiştir. Ancak, kötüye kullanım sürecinde tüm kişisel verileri ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere beraberinde kritik olarak siber güvenlik açığını da beraberinde getirecektir. Bu beklenen Deccal kavramının dijital halidir.” Vurgusunda bulundu.

Anthropic’in iç testleri ve Frontier Red Team çalışmalarında Claude Mythos Preview, her büyük işletim sistemi, her büyük web tarayıcısı ve önemli yazılımlarda binlerce sıfır-gün (zero-day) güvenlik açığı tespit edildiğini öne süren Akkuş;”Bunların bir kısmı kritik şiddette olup, model minimum insan müdahalesiyle ajan olarak çalışarak açıkları otomatik biçimde bulup proof-of-concept exploit’ler (istismar kanıtları) üretebilmektedir. Bazı vakalarda 16 yıl veya 27 yıl önceye dayanan eski açıklar dahi keşfedilmiştir. Bu yetenek, AI’nin geleneksel güvenlik tarama süreçlerini kat kat aştığını gösteren somut bir örnektir.” Önemine değindi.

Akkuş, “Project Glasswing, Amazon Web Services, Apple, Google, Microsoft, CrowdStrike, NVIDIA, Palo Alto Networks, Linux Foundation gibi kritik altyapı sorumlusu kuruluşları bir araya getirmektedir. Amaç, Mythos Preview’in yeteneklerini kullanarak temel (foundational) yazılımlardaki zayıflıkları proaktif olarak tespit etmek, yama uygulamak ve sektörle paylaşmaktır. Anthropic, bu sınırlı erişim kararını “kapasitelerindeki büyük artış” ve olası kötüye kullanım riskleriyle gerekçelendirmektedir. Modelin hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanılabilir olması, çift kullanımlı (dual-use) teknoloji tartışmasını alevlendirmektedir.” Bilgisini verdi.

İslam dinî değerleri açısından bakıldığında, bu gelişme bazı kesimlerde “dijital Deccal” metaforuyla anılmaktadır, diyen, Taner Akkuş; “Hadis-i şeriflerde Deccal, kıyamet alametlerinden biri olarak; büyük fitne çıkaran, olağanüstü yeteneklere sahip, insanları yanıltan, hak ile batılı karıştıran bir varlık olarak tasvir edilir. Deccal’in “tek gözü kör, diğerinin ise parlak” oluşu, “yeryüzünde fitne yayması” ve “mucizevi gibi görünen işler yapması” gibi nitelikleri, günümüz yapay zekâsının hızlı karar alma, geniş veri analizi, otomatik kod üretimi ve siber alanda “görünmez” açıkları bulma kapasitesiyle bazı yorumcular tarafından paralellik kurularak değerlendirilmektedir. İslamî camiada, özellikle ahir zaman alametleri bağlamında, dijital teknolojilerin ve yapay zekânın “insan fıtratını değiştirebilecek”, “gerçeği yanılsamayla karıştırabilecek” bir araç haline gelmesi endişesi dile getirilmektedir. Bu metafor, teknolojik ilerlemenin yarattığı belirsizlik ve toplumsal kaygıyı simgelemektedir; ancak akademik ve teolojik perspektiften bakıldığında, mesele daha çok iman, ahlak ve sorumluluk boyutunda ele alınmalıdır.” Uyarısında bulundu.

Kur’an-ı Kerim’de Dabbetü’l-Arz gibi kıyamet alametleri de zikredilir; bazı çağdaş yorumlar yapay zekâyı bu tür kavramlarla ilişkilendirerek, teknolojinin insan iradesini zayıflatma veya fitne ortamı yaratma potansiyeline işaret eder, diyen Akkuş, “Ancak İslamî öğreti, ilmi ve teknolojiyi teşvik ederken, bunların helal-haram sınırları içinde, insan onurunu koruyan ve adaleti gözeten bir biçimde kullanılmasını emreder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde vurgulandığı üzere, fitneye karşı uyanık olmak, ilmi artırmak ve takva ile hareket etmek esastır. Dolayısıyla Mythos Preview gibi modeller, “Deccalvari” bir tehdit olarak değil; sorumlulukla yönetilmesi gereken güçlü bir araç olarak görülmelidir.” İfadelerini kullandı.

Akkuş, “Anthropic’in Claude Mythos Preview modeli ve Project Glasswing girişimi, yapay zekânın siber güvenlik dünyasını kökten değiştirebileceğinin en somut örneğidir. Binlerce güvenlik açığını tespit edebilen bu güçlü araç, savunmacılara büyük avantaj sağlarken, olası kötüye kullanım riskleri nedeniyle sınırlı tutulmaktadır. İslamî değerler ışığında “dijital Deccal” olarak nitelendirilen bu tür gelişmeler, teknolojik ilerlemenin fitne potansiyelini hatırlatırken, aynı zamanda ilim ve sorumlulukla hareket etmenin önemini vurgulamaktadır.” Dedi.

AI’nin bu kadar hızlı evrildiği bir çağda hem fırsatlar hem tehditler aynı hızda büyümektedir. Uzmanlar olarak çağrımız şudur, diyen, Sosyal Hizmetler ile İletişim Uzmanı Taner Akkuş; “Teknolojik ilerleme kaçınılmazdır; ancak iman, ahlak ve toplumsal fayda ekseninde yönetilmelidir. Toplumun dijital okuryazarlığı artırılmalı, teknolojik korkular ile gerçek riskler arasında sağlıklı bir ayrım yapılmalıdır. Sosyal hizmetler ve iletişim perspektifinden multidisipliner yaklaşımlar –etik, hukuk, teoloji ve güvenlik uzmanlarının işbirliği– geleceğin güvenliği için elzemdir. Gelişmeler yakından takip edilmeli ve kamuoyu şeffaf biçimde bilgilendirilmelidir.” Diyerek sözlerini noktaladı.

Taner Akkuş Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı

