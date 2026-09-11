ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm kabiliyetleri sayesinde aynı etkiyi elde etmek için daha az mühimmat kullanımı mümkün hale geliyor. Bu durum yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda lojistik yükün azalmasına ve operasyonel sürdürülebilirliğin artmasına da kritik katkı sunuyor. Ayrıca güdüm sistemleri, hassasiyeti platformdan bağımsız bir yetenek haline dönüştürüyor. Böylece hassasiyet, artık uçağın ya da fırlatma sisteminin değil, doğrudan mühimmatın bir özelliği oluyor. Platformun teknik sınırlarından bağımsız olarak mühimmatın kendi başına hedefe ulaşabilmesi, operasyonel esneklik ve görev etkinliği açısından önemli bir üstünlük sağlıyor. Bu çerçevede güdüm sistemleri, yalnızca taktik seviyede başarı sağlayan bir bileşen olmaktan çıkarak, taktiksel kazanımları stratejik sonuçlara dönüştüren temel bir kuvvet çarpanı ve anahtar unsur haline geliyor.