ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj
Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN, yayımladığı 'Mühendislerin Kaleminden Stratejik Bakış' makalesiyle geleceğin harp sahasına ışık tuttu. Çok alanlı harekat konsepti, platformdan bağımsız güdüm teknolojileri ve sürü kabiliyetinin öne çıktığı makalede yerli mühimmatların uluslararası testlerde sergilediği tam isabet başarısı vurgulandı. Mühendisler, güdüm sistemlerinin taktiksel kazanımları nasıl stratejik güç çarpanına dönüştürdüğünü ve geleceğin otonom harp konseptlerini kaleme alırken; geliştirilen mühimmat kitleri Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen faaliyette 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde test edildi.