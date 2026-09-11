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ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

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ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN, yayımladığı 'Mühendislerin Kaleminden Stratejik Bakış' makalesiyle geleceğin harp sahasına ışık tuttu. Çok alanlı harekat konsepti, platformdan bağımsız güdüm teknolojileri ve sürü kabiliyetinin öne çıktığı makalede yerli mühimmatların uluslararası testlerde sergilediği tam isabet başarısı vurgulandı. Mühendisler, güdüm sistemlerinin taktiksel kazanımları nasıl stratejik güç çarpanına dönüştürdüğünü ve geleceğin otonom harp konseptlerini kaleme alırken; geliştirilen mühimmat kitleri Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen faaliyette 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde test edildi.

#1
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

ASELSAN mühendislerinin kaleme aldığı "Stratejik Bakış" serisinde, "Güdüm Sistemleri" konusu ele alındı. Çalışmaya göre, doktrinsel dönüşüm süreci, harp anlayışında köklü bir paradigma değişimini beraberinde getirdi. Geleneksel yaklaşımda platform üstünlüğü ön plandayken, yeni yaklaşımda belirleyici unsur ağ ve veri üstünlüğü haline geldi. Merkezi komuta yapılarının yerini, daha esnek ve sahadaki inisiyatifi güçlendiren dağıtık komuta anlayışı alıyor. İnsan yoğun operasyon konsepti ise yerini insan, yapay zeka ve otonom sistemlerin birlikte çalıştığı hibrit bir yapıya bırakıyor.

#2
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Fiziksel tahribe dayalı klasik etki anlayışı yerine, düşmanı etkisizleştirme, körleştirme veya işlevsiz bırakma gibi etki temelli yaklaşımlar öne çıkıyor. Ayrıca yalnızca kinetik unsurlara dayanan operasyonlar yerine, kinetik kabiliyetlerin elektronik harp ve siber operasyonlarla entegre edildiği çok boyutlu bir mücadele anlayışı benimseniyor. Modern harp sahasında değişen doktrinlere uyum sağlayabilmek için savunma teknolojilerinin geliştirilme yaklaşımında da önemli bir dönüşüm gerekiyor. Artık yalnızca laboratuvar ortamında başarılı olan değil, gerçek harekat sahasında etkinliğini kanıtlayabilen tasarımlar öncelik kazanıyor.

#3
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Prototip odaklı geliştirme anlayışından çıkarak seri üretim kabiliyetine sahip, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir üretim modellerine geçiş zorunlu hale geldi. Bununla birlikte, kolay üretilebilir ve hızlı tedarik edilebilir tasarımlar geliştirmek stratejik önem taşıyor. En önemlisi ise tekil ürün geliştirmek yerine, entegre sistem çözümleri sunan ve belirli bir harekat konseptiyle bütünleşik çalışan çözümler üretmek modern harp ortamının temel gerekliliklerinden biri haline geldi. Bu doğrultuda, güdüm sistemleri, geleneksel mühimmatlardan farklı olarak stratejik hedefleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Günümüz dünyasında stratejik hedefler, hava savunma sistemleri, sığınaklar ve elektronik harp sistemleri ile korunuyor.

#4
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

ASELSAN Güdüm Sistemleri, modern harp sahasında ortaya çıkan tehditleri ve karşı tedbirleri dikkate alarak bu engelleri aşabilecek ileri teknolojiler geliştiriyor. Bu kapsamda, serbest süzülme ve entegre itki sistemleri sayesinde mühimmatların uzun menzillere otonom olarak erişebilmesi sağlanıyor. Güdüm sistemlerinde kullanılan farklı tipteki arayıcı başlıklar, farklı hedef tiplerine ve karmaşık harp ortamlarına karşı yüksek isabet ve direnç kazandırıyor. Lazer Güdüm Kiti LGK, Hassas Güdüm Kiti GÖZDE sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyette angajman sağlarken TOLUN IIR, kızılötesi arayıcı başlığı ile düşük yanal hasar gerektiren stratejik hedeflere karşı gece/gündüz operasyonlarında yüksek etkinlik sağlıyor.

#5
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Geleceğin muharebe konseptlerine uygun olarak sürü kabiliyeti geliştiriliyor, böylece birden fazla mühimmat koordineli şekilde hareket edebiliyor. Ayrıca çoklu taşıma ve aynı anda birden fazla hedefe eş zamanlı angajman yeteneği, platform etkinliğini önemli ölçüde artırıyor. SADAK 4T akıllı salan sistemi ile TOLUN, hava araçlarında 8 adete kadar taşınabiliyor ve eş zamanlı olarak çoklu hedeflere angajman sağlanabiliyor. Güçlendirilmiş betonla korunan hedefler ve sığınaklara karşı etkin delici harp başlığına sahip TOLUN P ile parçacık etkili harp başlığı ve yaklaşım sensörüne sahip TOLUN F stratejik hedeflere karşı etkinlik artırılıyor. Elektronik harp kabiliyetine sahip TOLUN EW, karıştırma, aldatma ve bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artırıyor.

#6
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Tümleşik ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlık güdümlü 250 lb. sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip TOLUN L, hava araçlarından kullanımda açılır kanat yapısı ile lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanal hasar kabiliyeti sağlıyor. ASELSAN Güdüm Sistemleri, değişen küresel harp dinamiklerine hızlı uyum sağlayarak kullanıcı makamların yeni ve daha gelişmiş platformlara duyduğu ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.

#7
Foto - ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj

Geliştirilen yüksek hassasiyetli güdüm kabiliyetleri sayesinde aynı etkiyi elde etmek için daha az mühimmat kullanımı mümkün hale geliyor. Bu durum yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda lojistik yükün azalmasına ve operasyonel sürdürülebilirliğin artmasına da kritik katkı sunuyor. Ayrıca güdüm sistemleri, hassasiyeti platformdan bağımsız bir yetenek haline dönüştürüyor. Böylece hassasiyet, artık uçağın ya da fırlatma sisteminin değil, doğrudan mühimmatın bir özelliği oluyor. Platformun teknik sınırlarından bağımsız olarak mühimmatın kendi başına hedefe ulaşabilmesi, operasyonel esneklik ve görev etkinliği açısından önemli bir üstünlük sağlıyor. Bu çerçevede güdüm sistemleri, yalnızca taktik seviyede başarı sağlayan bir bileşen olmaktan çıkarak, taktiksel kazanımları stratejik sonuçlara dönüştüren temel bir kuvvet çarpanı ve anahtar unsur haline geliyor.

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