İşte en çok merak edilen konular! Kiralık konutta 15 soru 15 cevap
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da başlayacak olan kiralık konuta ilişkin detayları açıkladı. İşte milyonların merak ettiği sorular ve cevapları…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da başlayacak olan kiralık konuta ilişkin detayları açıkladı. İşte milyonların merak ettiği sorular ve cevapları…
Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' uygulaması, dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmek ve yüksek kira fiyatlarını dengelemek amacıyla planlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje çerçevesinde, TOKİ eliyle İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında toplam 15 bin kiralık konut sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kiralık konutlara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, 15 soruda kiralık konutlara ilişkin detaylar yer aldı. Kurum paylaşımında, "İstanbul’da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?" detayına yer verdi
Bakan Kurum, İstanbul'da başlayacak olan kiralık konuta ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte sorular ve cevapları…
1-KİRALIK KONUT PROJESİNDE KAÇ KONUT YAPILACAK? Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.
2- İLK ETAPTA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK? Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
3- HANGİ GRUPLARA HANGİ BÜYÜKLÜKTE EVLER TAHSİS EDİLECEK? Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
4- PROJEYE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? •Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. •Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. •Evli olmak. •En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak. •Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, •Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.
5- İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ? Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.
6- İSTEYEN AÇIKLANAN İLÇELERDEN HERHANGİ BİRİNE BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ? BU İLÇELERDE İKAMET EDİYOR OLMA KOŞULU VAR MI? İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler, istediği ilçe için başvuru yapabilecek.
7- ÜZERİNDE TAPU OLANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ? Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.
8- DAHA ÖNCE EV ALIP SATANLAR BAŞVURABİLECEK Mİ? Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar, başvuru yapamayacak.
9- KİRALIK KONUT ÇIKAN KİŞİ EV ALIRSA EVDEN ÇIKARILACAK MI? Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekmektedir.
10- PROJEDE KAÇ TİP EV YER ALACAK? Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.
11- YILLIK KİRA ARTIŞI OLACAK MI? Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.
12- KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.
13- SOSYAL KONUT VEYA İLK EVİM ARSA PROJELERİ KAPSAMINDA ASİL VEYA YEDEK AKTİF HAK SAHİPLİĞİ BULUNANLAR BAŞVURABİLİR Mİ? Hayır, başvuru yapamazlar.
14-BAŞVURULAR NASIL, NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURUNUN KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİ NASIL ÖĞRENİLECEK? Başvurular, e-Devlet üzerinden 14/09/2026 - 25/09/2026 tarihleri arasında alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecektir.
15-3 YIL SONRA SÜREYİ UZATABİLİYOR MUYUZ? Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.
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