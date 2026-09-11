Kocaeli kıyılarında yeni turizm dönemi: 20 bin hektarlık plan onaylandı

Türkiye Turizmin Süper Liginde Zirveye Talip! Kültür ve turizm alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma vizyonunun hayata geçirildiğini; ürün ve pazar çeşitliliğinin artırıldığını, tesisleşme, ulaşım, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü uygulamaların devreye alındığını ifade etti. Türkiye’nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını, 2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy, Türkiye’yi “turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel” olarak nitelendirdi. Dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarının yürütüldüğünü, Cumhuriyet tarihinin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen uluslararası iş birlikleri sayesinde binlerce kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığını söyledi. Ersoy ayrıca sanat kurumlarının ulusal ve uluslararası sahnelerde her yıl başarı çıtasını yükselttiğini, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin milyonları kültür ve sanatla buluşturduğunu ve Türkiye’nin dizi ihracatında dünyanın üç büyük ülkesinden biri konumuna geldiğini ifade etti. Kocaeli’de Konaklama Kapasitesi 17 Kata Yakın Arttı. Kocaeli’ye ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Ersoy, “Son 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim.” dedi. Bu dönemde kamu eliyle yapılan kültür yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin 321 milyon lirayı aştığını belirten Ersoy, 2002’de 33 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla 281’e, 966 olan yatak kapasitesinin ise 16 bin 40’a yükseldiğini bildirdi. Ersoy, tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise yaklaşık 17 kat artış gerçekleştiğini; 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla bu yıl Kocaeli’yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayısının da yaklaşık yüzde 2,3 artarak 485 bin kişi seviyesine ulaştığını söyledi.