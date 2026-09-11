Kocaeli kıyılarında yeni turizm dönemi: 20 bin hektarlık plan onaylandı

Programda Ersoy’a, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır; Giresun Milletvekili Ali Temür, Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılıç ve Ayhan Salman, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve eşlik etti. Ersoy, Türkiye’nin Son 24 Yıllık Dönüşümünü Anlattı! Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 25 yıl önce “tam bağımsız, güçlü ve lider Türkiye” ülküsüyle yola çıkıldığını belirterek milletin 2002’den bugüne 24 yıl boyunca bu iradenin arkasında durduğunu söyledi. AK Parti iktidarının Türkiye’yi küresel düzende söz sahibi, yol belirleyici, barışın, müzakerelerin, istikrar ve güvenin adresi hâline getirdiğini ifade eden Ersoy; Türkiye’nin dünyanın en büyük 16. ekonomisi olduğunu, savunma sanayisinde özgün ve öncü teknolojiler geliştirdiğini, ulaşım ve haberleşme altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Ersoy, Covid-19 salgınında sağlık altyapısının gücüne, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinerek Türkiye’nin ağır sınamalara rağmen milletinin ihtiyaçlarına güçlü bir kapasiteyle cevap verdiğini söyledi.