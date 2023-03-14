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Medya
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Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

2023-03-14 07:22:40
Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

Yargı dizisinde Pars Savcı'yı oynayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Yargı'nın 56. bölümünde Pars Savcı'nın gözükmemesi ve final sahnesinde ise bir kuyumcuda Pars'ın kesik elinin ortaya çıkması seyirciyi şaşkınlığa uğratmış ve senarist Sema Ergenekon'un Pars'a korkunç bir ölüm yazması tepki almıştı. Yargı dizisi, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak yaşanan krizlere de açıklık getirdi.

#1
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da sular durulmuyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin Pars Savcı'sı Mehmet Yılmaz Ak, ayrılığın nedenini, sağlık sorunları değil de deprem bölgesindeki ailesiyle daha yakından ilgilenebilmek için aldığını yazmıştı. Dizideki ölüm sahnesiyle de tepki alan Mehmet Yılmaz Ak hakkında dizi ekibinden yeni açıklamalar geldi. İşte detaylar...

#2
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

ÖLÜM SAHNESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI İki sezondur seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Yargı dizisinde üzücü gelişmeler yaşanıyor. Yargı'nın Pars Savcı'sı Mehmet Yılmaz Ak, heyecan dolu 56. bölümde gözükmedi. Bölümün final sahnesinde ise bir kuyumcuda Pars Savcı'nın kesik elinin ortaya çıkması seyircinin tepkisini toplayarak senarist Sema Ergenekon'un diziden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan intikam almak için kötü bir ölüm sahnesi yazdığı düşüncesi ortalıkta dolaştı.

#3
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

DİZİ EKİBİNİN AÇIKLAMASIYLA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI Dizinin sosyal medya hesabından “Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek; yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikâyesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz." sözleriyle yeni bir açıklama geldi.

#4
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

“Sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yapım olarak bizler de hiç istemesek de Pars karakterinin hikayesini sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak 55. bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır.

#5
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

Kendisi ile yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmesinin kendisini değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrılma kararı tarafımızca saygıyla karşılanmış ama hikâye ve yayınlanacak bölümleri riske atmamak adına en azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir.

#6
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

Ancak ne aksayacak hikayenin ne de aksayacak yayının kendisinden değerli olmadığını ifade ederek bu iki bölümlük devamlılık teklifimiz reddedilmiştir. Bu kararı ve bakış açısına saygı duyduğumuzu belirterek yarım bırakılan bölüme sonradan ek sahneler çekildiğini, bölümünün yayınına son anda yetiştirdiğini ve bölüm yapım tarafında aksaklıklar getirdiğini belirtmek isteriz.

#7
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

Halihazırda yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Fakat senaryo çalışmaları büyük bir özveriyle devam etmektedir. Hikayemizdeki Pars karakterinin birdenbire yok olması ne hikâye ne de karakter inandırıcılığı açısından mümkün olmayacağı için karakterin öldürülmüş olmasına ki, buna da oyuncunun talebiyle karar verilmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince karakterinin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş ve final sahnesi ise sözü edildiği gibi bir intikam güdüsüyle yazılmamıştır. Hikâyeyi tamamlama, havada bırakmama adına gösterilen bir çabanın ürünüdür. Bizleri üzen oyuncumuzun saygı duyduğumuz bu ayrılma kararından ziyade ayrılış biçimi olmuştur.”

#8
Foto - Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler

SEMA ERGENEKON'DAN TEPKİ Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon da dizide yaşanan krizler sonrası paylaşılan açıklamayı kendi hesabında paylaşarak "Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir." dedi.

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