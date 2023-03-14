2023-03-14 07:22:40 Yargı dizisine tepkiler dinmiyor! Bakın Pars Savcı'yı diziden nasıl gönderdiler
Yargı dizisinde Pars Savcı'yı oynayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Yargı'nın 56. bölümünde Pars Savcı'nın gözükmemesi ve final sahnesinde ise bir kuyumcuda Pars'ın kesik elinin ortaya çıkması seyirciyi şaşkınlığa uğratmış ve senarist Sema Ergenekon'un Pars'a korkunç bir ölüm yazması tepki almıştı. Yargı dizisi, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak yaşanan krizlere de açıklık getirdi.