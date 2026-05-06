Yarardan çok zarar! Bunu kullananlar dikkat! Kullanan neyle karşılaşacak uzmanı izlenimlerini anlattı!

Prof. Dr. Sarhan Sakarya, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Mikroorganizmalar dünya var olduğundan beri yaşıyor. Adaptasyon yetenekleri sayesinde çok yüksek sıcaklıkları ve buzul çağlarını da aşarak günümüze ulaştı. Bu kadar iyi adapte olabilen bir mikroorganizma doğal olarak kullanmış olduğunuz antibiyotiklere de hızla uyum sağlayabilmekte. Antibiyotik direnci, modern tıbbın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Yanlış ve gereksiz kullanım, mikroorganizmaların bu ilaçlara karşı direnç kazanmasına ve gelecekte basit enfeksiyonların bile tedavi edilemez hale gelmesine neden olabilir”