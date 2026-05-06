Yarardan çok zarar! Bunu kullananlar dikkat! Kullanan neyle karşılaşacak uzmanı izlenimlerini anlattı!
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yarardan çok zarar! Bunu kullananlar dikkat! Kullanan neyle karşılaşacak uzmanı izlenimlerini anlattı!

Enfeksiyon Uzmanı, antibiyotiklerin yarardan çok zarar getirdiğini belirterek, ciddi uyarılarda bulundu...

Özel Sağlık Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, bilinçsiz şekilde kullanılan antibiyotiklerin yarardan çok zarar getirdiğini belirterek, bu ilaçların uzman hekim kontrolünde alınması gerektiğini söyledi.

Mikroorganizmaların güçlü bir adaptasyon yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Sakarya, bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerin zamanla mikroorganizmalarda direnç geliştirebileceğine dikkat çekti. kullanımının yaradan çok zarar verdiğini vurgulayan uzmanı tek tek anlattı!

Prof. Dr. Sarhan Sakarya, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Mikroorganizmalar dünya var olduğundan beri yaşıyor. Adaptasyon yetenekleri sayesinde çok yüksek sıcaklıkları ve buzul çağlarını da aşarak günümüze ulaştı. Bu kadar iyi adapte olabilen bir mikroorganizma doğal olarak kullanmış olduğunuz antibiyotiklere de hızla uyum sağlayabilmekte. Antibiyotik direnci, modern tıbbın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Yanlış ve gereksiz kullanım, mikroorganizmaların bu ilaçlara karşı direnç kazanmasına ve gelecekte basit enfeksiyonların bile tedavi edilemez hale gelmesine neden olabilir”

UZMAN HEKİM GÖZETİMİNDE KULLANILMALI! Dirençli mikroorganizmaların yayılımının önlenmesi için antibiyotiklerin yalnızca hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Sakarya, sözlerine şöyle devam etti: “1920'lerde ilk antibiyotiğin tıbbi uygulamalara girmesinden günümüze kullandığımız antibiyotiklere karşı gelişen dirençler nedeniyle birçok antibiyotik terk edilmiş ve yerine yeni antibiyotikler bulunmaktadır. Fakat artık günümüzdeki gelişen direnç mekanizmaları yeni antibiyotiklerin bulunması ve kullanılmasını da güçleştirmektedir. Antibiyotiğe karşı direnç kazanan mikroorganizma, birlikte yaşadığı diğer mikroorganizmalara da gen aktarımı aracılığıyla direncini aktarabilir.

Tedaviler de bir süre sonra yapılamayabilir. Bu nedenle lütfen antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım. Mikroorganizmaları dirençli hale getirmeyelim. Mikroorganizmaların gen aktarımıyla direnç kazanmasını önlemek ve gelecekteki tedavilerimizi korumak için antibiyotiklerin yalnızca hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini unutmayalım”

