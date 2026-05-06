  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurban ibadetinde merak edilen 10 soru 10 cevap Karadeniz'de gördü Van'da yaptı! Yarım saatlik yolu 40 saniyeye indirdi 3 yılda nereden nereye! İBB Halk Ekmek CHP ile çöküyor Erzincan Kemaliye'de büyük yürüyüş... Sporcular Kemaliye’nin zirvesinde buluştu Dev kuruluş verileri açıkladı: İşte en çok altın alan ve satan ülkeler! Taze kalması meğer çok kolaymış: Bayatlayan ekmek derdine son! En az 10-15 saniye içerisinde taptaze etkisi olur! Haziran seçimlerinde Hakan Safi'ye dev müttefik! Aziz Yıldırım'la savaşta ön safta Türkiye Rusya'nın en çok korktuğu silahı az önce dünyaya gösterdi Kortizonlu nefes açıcı... Astımı kontrol altına almanın yolu düzenli tedaviden geçiyor
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu
AA Giriş Tarihi:

Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savaş sahalarında bazı değişimler yaşandığını ifade ederek “FPV’ler mermi üretimi gibi oldu” dedi.

#1
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Baykar olarak bu yıl fuarda farklı bir yol belirlediklerini belirterek, “Daha çok dolanan mühimmatları sergilemeyi tercih ettik. Çünkü son gelişmelerde bu tarz teknolojiler, yani daha düşük maliyetli, çok adetli, mobil, ufak bu teknolojiler, harp arenasında çok fazla yer alıyor” dedi. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

Haluk Bayraktar, Skydagger standını ziyaret etti ve burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, SAHA’nın 2015’te 27 üyeyle kurulduğunu, bugün ise 1300’ü aşkın üyesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyledi. 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilen ilk fuarın ardından, bugün SAHA 2026 ile 5’inci fuarı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, ilk yıl 170 olan katılımcı firma sayısının bu yıl 1700’e yükseldiği ve bunların 260’ının yabancı firmalardan oluştuğu bilgisini paylaştı. Bayraktar, ziyaretçi sayısında da büyük bir artış beklediklerini aktararak, 2018’de 10 bin ziyaretçinin olduğunu, bu yıl ise 150 bini aşkın ziyaretçiyi burada ağırlayacaklarını söyledi.

#3
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi” ile son 25 yılda Türkiye’nin özellikle savunma ve havacılık alanında milli ve özgün sistemlerin geliştirilmesinde çok önemli adımlar atıldığını belirtti. Bayraktar, 2000’li yıllarda 250 milyon dolar olan ihracatın bugün 10 milyar doları aştığını vurgulayarak, hatta bu sene 13 milyar doların hedeflendiğini dile getirdi. Savunma sanayisinde çok önemli değişiklikler ve devrimler gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

#4
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

“Türkiye 20 yıl önce ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla aslında bu alanın geleceğine yönelik çok önemli bir vizyon ortaya koydu ve bu alandaki gelişmeleri kaçırmamış olduk. Şu an halihazırda mesela Skydagger FPV dron standındayız. Biz yine Baykar olarak, bu sene malumunuz dünya İHA pazarının yüzde 65’i Baykar tedarikiyle sağlanıyor ama bu sene farklı bir yol belirledik, daha çok dolanan mühimmatları sergilemeyi tercih ettik. Çünkü son gelişmelerde bu tarz teknolojiler yani daha düşük maliyetli, çok adetli, mobil, ufak bu teknolojiler harp arenasında çok fazla yer alıyor. Örneğin FPV’ler, burada gördüğünüz ilk kullanımları Ukrayna savaşında başladı. Ukrayna’da her ay bunlardan 100 bin adet kullanılıyor ve bunlar adeta mermi üretimi gibi oldu. Bu teknolojileri mutlak suretle kendiniz yapmak durumundasınız. Bunları dışarıdan çok yüksek adetle karşılamanız mümkün değil.”

#5
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

Haluk Bayraktar, Skydagger’in Türkiye’nin bu alanda milli olan bir firması olduğunu belirterek, buradaki sistemlerin elektrik motor sürücülerinden motora, otopilot sistemlerinden gövdesine kadar yüzde 100 milli olarak geliştirilen sistemler olduğu bilgisini paylaştı. Bayraktar, burada “Avcı” ismi verilen, “drone interceptor” olarak tanımlanan havadaki dolanan mühimmatları vuran mühimmatın burada sergilendiğini kaydederek, “Toyca” isimli çok pratik 70 kilometre menzilli ürünün sergilendiğini söyledi.

#6
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

SAHA 2026’nın Türk savunma sanayisinin değişen harp konseptlerine nasıl çok hızlı adapte olduğu gösteren çok önemli bir platform olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ürünler geçtiğimiz fuarda yoktu ama şimdi Türkiye tüm üretim altyapısıyla yani sadece bu platformları monte eden, montaj yapan sanayi değil, motorundan elektroniğine, haberleşme sistemlerinden uçuş kontrol sistemlerine tüm tedarik zincirlerinin tüm birleşenlerinin A’dan Z’ye, örneğin bugün Baykar’da sergilenen Mızrak, K2, Sivrisinek bu ürünlerin tüm bileşenlerini üretiyor.

#7
Foto - Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

Çünkü siz bunlardan on, yüz değil binler, on binler adet üretmek durumundasınız. 10 bin adet üreteceğiniz ürünün tüm bileşenlerin tedarik zincirini garantiye almak durumundasınız. Dolayısıyla bütün o alt bileşenleri, motoru ve diğer aksesuarları, elektronikleri, yazılımı her şeyle milli yapmak durumundasınız. Çok adetli üretilen yani bunlar ayda binlerce üretilen ürünler. Dolayısıyla SAHA bünyesinde bunlar gibi birçok yenilikçi teknolojiler yer almakta. 203 farklı ürünün lansmanı yapılıyor SAHA bünyesinde ve yine SAHA’da değişen harp konseptinin, Türkiye’nin yükselen gücünün, uluslararası işbirliklere dair 18 adet panel yer alıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Bolu Belediyesi eski Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye çalışanı Öznur Ç. ile mesajlaşmalarını kabul ederken eşi Meral Acar Özcan'dan özür..
Artık amaçları gizlemiyorlar! Siyonist bakandan alçak çağrı
Dünya

Artık amaçları gizlemiyorlar! Siyonist bakandan alçak çağrı

Terör devleti İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi, Batı Yaka, Lübnan ve Suriye'den daha fazla toprak işgal ed..
İmam trenden atılarak öldürüldü!
Dünya

İmam trenden atılarak öldürüldü!

İmam Mevlana Tousif Rıza Mazhari, Hindistan’da darp edildikten sonra hareket halindeki trenden atılarak hayatını kaybetti.
Fatih Karahan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren sözler
Ekonomi

Fatih Karahan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren sözler

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye'yi yakından ilgilendiren enflasyon ve kira fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı...
ABD İran'a saldırdı! 5 sivil hayatını kaybetti
Dünya

ABD İran'a saldırdı! 5 sivil hayatını kaybetti

ABD’nin İran kıyıları yakınında sivil teknelere yönelik saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, İran’ın ABD savaş gemisini vurduğu id..
Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak
Ekonomi

Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak

Alman devi BioNTech, kapasite fazlası nedeniyle 1860 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs (Kovid-19) sonrası stratejik dönüşüm ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23