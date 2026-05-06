Haluk Bayraktar'dan itiraf: FPV’ler mermi üretimi gibi oldu

“Türkiye 20 yıl önce ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla aslında bu alanın geleceğine yönelik çok önemli bir vizyon ortaya koydu ve bu alandaki gelişmeleri kaçırmamış olduk. Şu an halihazırda mesela Skydagger FPV dron standındayız. Biz yine Baykar olarak, bu sene malumunuz dünya İHA pazarının yüzde 65’i Baykar tedarikiyle sağlanıyor ama bu sene farklı bir yol belirledik, daha çok dolanan mühimmatları sergilemeyi tercih ettik. Çünkü son gelişmelerde bu tarz teknolojiler yani daha düşük maliyetli, çok adetli, mobil, ufak bu teknolojiler harp arenasında çok fazla yer alıyor. Örneğin FPV’ler, burada gördüğünüz ilk kullanımları Ukrayna savaşında başladı. Ukrayna’da her ay bunlardan 100 bin adet kullanılıyor ve bunlar adeta mermi üretimi gibi oldu. Bu teknolojileri mutlak suretle kendiniz yapmak durumundasınız. Bunları dışarıdan çok yüksek adetle karşılamanız mümkün değil.”