SAHA 2026’da ALPİN Rüzgarı! İnsansız helikopterden kamikaze dron sürprizi

Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik dönüşümü tüm hızıyla sürüyor. TİTRA tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN, kabiliyetlerini deniz platformlarına taşımaya hazırlanıyor. Yapılacak dizel motor entegrasyonu ve teknik güncellemelerle deniz şartlarına uyumlu hale getirilecek olan ALPİN, sadece lojistik destekle kalmayacak; SAHA 2026’da tanıtılan yeni modeliyle savaş sahasına kamikaze dronlar salabilen bir platforma dönüşecek.

Yerli ve milli savunma teknolojilerinde kritik bir adım daha atılıyor. ALPİN insansız helikopterinin deniz şartlarına uygun yeni versiyonu için yürütülen çalışmaların kısa sürede somut sonuç vermesi bekleniyor. Geliştirilen yeni modelin hem ağır yük taşıma hem de operasyonel kabiliyetleriyle sahada çarpan etkisi oluşturacağı belirtiliyor.

Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN’in başarı dolu yolculuğu devam ediyor… Yakın gelecekte askeri gemiler başta olmak üzere çok sayıda deniz aracına iniş-kalkış yapabilecek yeni bir versiyon yolda… Ayrıca mevcut ALPİN’in kamikaze dron atabilen modeli de SAHA 2026’da ilk kez sergilendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük artılarından biri savunma sanayiinde yeni döneme hızla ayak uydurabilmesi. Sayıları giderek artan askeri deniz platformlarında görev yapacak eldeki kimi sistemlerin ‘deniz şartlarına uygun’ hale dönüşebilmesi bu dönüşümün en zorlu virajlarından…

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanındaki şirketi TİTRA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN de benzer bir süreçten geçiyor. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, benzinli motorla çalışan ALPİN’in mevcut haliyle deniz platformlarına uygun olmadığını söylüyor.

Ancak dizel motora geçiş başta olmak üzere yapılacak bazı değişikliklerin ardından yerli/milli insansız helikopterin, TCG Anadolu başta olmak üzere çok farklı deniz unsurlarına iniş/kalkış yapabileceğini belirtiyor. Ferah, bu projeye dair ilk çıktıların 6 ay içinde kamuoyuna duyurulacağının altını çiziyor.

ALPİN BİR TON YÜK TAŞIYACAK GEREKTİĞİNDE KEMİKAZE DRON ATACAK Aykut Ferah’ın dikkat çektiği iki önemli husus daha var. Bilindiği üzere ALPİN halihazırda 200 kg faydalı yük taşıyabiliyor.

İlk etapta bunun 500 kg’a çıkması için kolları sıvadıklarını ancak nihai hedeflerinin bir ton olduğunu açıklıyor.

Harp sahasındaki değişime de işaret ediyor Ferah ve “Bir platform üzerinden farklı kabiliyetlerin yansıtılabildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu kapsamda ALPİN’de bazı değişiklikler yaptık. Yeni jenerasyonda insansız helikopterden kamikaze dronlar da atılabilecek. Ki bu modelimizi ilk kez SAHA İstanbul 2026’da sergiliyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

