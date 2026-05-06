SAHA 2026’da ALPİN Rüzgarı! İnsansız helikopterden kamikaze dron sürprizi
Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik dönüşümü tüm hızıyla sürüyor. TİTRA tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN, kabiliyetlerini deniz platformlarına taşımaya hazırlanıyor. Yapılacak dizel motor entegrasyonu ve teknik güncellemelerle deniz şartlarına uyumlu hale getirilecek olan ALPİN, sadece lojistik destekle kalmayacak; SAHA 2026’da tanıtılan yeni modeliyle savaş sahasına kamikaze dronlar salabilen bir platforma dönüşecek.