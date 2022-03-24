Yara izlerine karşı doğal çözümler

Gül ağacı esansiyel yağı, iyileştirici özellikleri ile bilinir. Saf olarak, çok küçük miktarlarda, doğrudan yara üzerinde kullanabilirsiniz. Bir bitkisel yağda seyreltilmesi her zaman tercih edilir. Yara iziniz daha eskiyse, helichrysum esansiyel yağı kullanılabilir. Güçlü iyileştirici, yenileyici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir, yeni ve eski yara izleri üzerinde etklidir. Yara izleriniz sivilcelerden mi kaynaklanıyor? Biberiye esansiyel yağını tercih edebilirsiniz. Her türlü yara izi için faydalı olan bu yağ antibakteriyel, iltihap önleyici ve iyileştirici etkileri sayesinde özellikle sivilce izleri için faydalıdır. Bir damla esansiyel yağı birkaç damla bitkisel yağda seyreltin ve bu karışımı masaj yaparak doğrudan yara izine uygulayın. Bunu günde 1-2 kez tekrarlayın.