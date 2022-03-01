Yaptırımlar Rus halkını fena vurdu

Yaşananların henüz başında olduklarına dikkati çeken Vyaçeslav isimli Rus vatandaşı da, "Her şey yeni başladı bu nedenle henüz anlayamadık, daha nasıl olacak tam yaşayamadık. Eğer bu soruyu 2, 3 hafta içerisinde sorarsanız daha belirli ve üzücü yanıtlar olacaktır. Bütün bunların bir tür barışçıl anlaşmayla kısa zamanda bitmesini umuyorum. Sağduyunun kazanması gerekli. Şöyle bir Ukrayna atasözü vardır: Soylular kavga ederken, zararı sıradan insanlar görür.” ifadelerini kullandı.