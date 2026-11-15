Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

LASTİK SEÇİMİ NASIL YAPILIR? Uzmanlar ve yürürlükteki tebliğ hükümleri doğrultusunda sürücülerin lastik değişimi ve kullanımında dikkat etmesi gereken teknik kurallar öne çıkıyor: Denetimlerde lastik üzerindeki M+S (çamur ve kar), M+S ile birlikte kar tanesi veya yalnızca 3PMSF (üç zirveli dağ ve kar tanesi) sembolleri kabul ediliyor. Uzmanlar, seçim yapılırken karlı zeminin yanı sıra kuru ve ıslak yollardaki fren ve yol tutuş performansının da dikkate alınmasını öneriyor. Aracın önden veya arkadan çekişli olmasına bakılmaksızın dengeli yol tutuşu için iki değil, dört lastiğin de kış şartlarına uygun olması gerekiyor.