Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, jant boyutuna göre değişen lastik sökme-takma ücretleri ise 1.500 liradan başlayarak 3 bin liraya kadar yükseldi. Trafik güvenliğini artırmak ve kış şartlarından kaynaklanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yürürlüğe giren düzenleme 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.