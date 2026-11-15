  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı KKTC 43 yaşında! Türkiye’den kutlama mesajı Sözde profesörden büyük hadsizlik! AK Parti’den anında tepki geldi: Bu “ünvanlı faşizm”i kınıyoruz Gizli toplantı ifşa oldu! Gözü dönen Putin, o ülkenin lideri için ölüm emrini verdi Şehit annesi oğlunu rüyasında gördü! Yılların birikimini cami için ortaya koydu Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil Kriz fırsata çevirilenecek mi? Zeytinde tüm zamanların en yüksek rekoltesi bekleniyor ama… Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı Depremde dükkanı yıkıldı, tabelasını bırakmadı! Gören gülümsemeden geçemiyor
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, jant boyutuna göre değişen lastik sökme-takma ücretleri ise 1.500 liradan başlayarak 3 bin liraya kadar yükseldi. Trafik güvenliğini artırmak ve kış şartlarından kaynaklanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yürürlüğe giren düzenleme 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

6 BİN TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK Zorunluluk kapsamında olmasına rağmen araçlarında kış lastiği kullanmayan ticari araç işletenlerine 2026 yılı için 6 bin lira idari para cezası kesilecek. Araçta zincir bulundurulması veya kullanılması kış lastiği takma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Özel otomobiller için ülke genelinde yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde can güvenliği için kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor. İl sınırları içerisindeki uygulamalara ilişkin kararlar valilikler tarafından alınabiliyor ve hava koşullarına bağlı olarak süre başlangıçta veya bitişte birer aya kadar uzatılabiliyor.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

JANT BOYUTUNA GÖRE GÜNCEL LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ Kış lastiği döneminin başlamasıyla birlikte servislerde hareketlilik artarken, 2026-2027 sezonu sökme-takma tarifesi de netleşti. Geçen yıl 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için 1.300 lira olan işlem bedeli bu sezon güncellendi. Kullanılmayan lastiklerin muhafaza edildiği "lastik oteli" hizmetinin bedeli de dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı seviyede bulunuyor.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

Jant Ölçüsü Sökme ve Takma Ücreti 13, 14 ve 15 inç 1.500 TL 16 ve 17 inç 1.750 TL 18 inç 2.000 TL 19 inç 2.250 TL 20 inç 2.500 TL 21 inç 3.000 TL

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

LASTİK SEÇİMİ NASIL YAPILIR? Uzmanlar ve yürürlükteki tebliğ hükümleri doğrultusunda sürücülerin lastik değişimi ve kullanımında dikkat etmesi gereken teknik kurallar öne çıkıyor: Denetimlerde lastik üzerindeki M+S (çamur ve kar), M+S ile birlikte kar tanesi veya yalnızca 3PMSF (üç zirveli dağ ve kar tanesi) sembolleri kabul ediliyor. Uzmanlar, seçim yapılırken karlı zeminin yanı sıra kuru ve ıslak yollardaki fren ve yol tutuş performansının da dikkate alınmasını öneriyor. Aracın önden veya arkadan çekişli olmasına bakılmaksızın dengeli yol tutuşu için iki değil, dört lastiğin de kış şartlarına uygun olması gerekiyor.

#5
Foto - Araç sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

Geçen sezondan kalan lastiklerin diş derinliği otomobil, kamyonet ve minibüslerde en az 1,6 milimetre; kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde ise en az 4 milimetre olmak zorunda. Ölçümün lastiğin farklı noktalarından yapılması tavsiye ediliyor. Kullanılmayan lastiklerin ömrünü korumak adına serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan ortamlarda dikey, yatay veya jantlı ise askı sistemleriyle saklanması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizce ilerliyor, kalp ve böbrekleri vuruyor!
Yerel

Sessizce ilerliyor, kalp ve böbrekleri vuruyor!

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Erzurum Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klini..
Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu!
Gündem

Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu!

Akit TV’de 10 Kasım’da akan trafikte aracını durdurup diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücülerin hem trafiği kilitlemesi hem de diğer sürüc..
‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü
Gündem

‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü

İBB davasında yolsuzluktan tutuklu yargılanırken 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım mer..
Okulda lodos dehşeti: Öğrencinin parmağı koptu
Gündem

Okulda lodos dehşeti: Öğrencinin parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, okulda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla kapanan sı..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta gazeteci yazar Yaşar Gören ko..
ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!
Dünya

ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!

Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Trump..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23