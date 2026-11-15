Geri sayım resmen başladı! Rus devinden Türkiye’yi heyecanlandıran tarih geldi
Mersin'de yapımı tüm hızıyla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'dan çok kritik bir takvim açıklaması geldi.
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Mersin'de yapımı tüm hızıyla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'dan çok kritik bir takvim açıklaması geldi.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, sıcak fonksiyonel testler için onay beklediklerini belirterek ilk reaktöre aralık ayı içerisinde nükleer yakıt yüklemeye başlamayı planladıklarını duyurdu.
Testlerin başarıyla tamamlanması durumunda ilk ünitenin 2027'nin ocak veya şubat ayında elektrik üretmeye başlamasının hedeflendiği ifade edildi. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Rusya'dan yeni takvim açıklaması geldi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ilk reaktöre aralık ayında nükleer yakıt yüklemeye başlamayı planladıklarını açıkladı. Rus haber ajansı Tass’a göre Lihaçev, ilk reaktörü devreye alma hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi.
Lihaçev, sıcak fonksiyonel testler için birkaç saat içinde onay beklediklerini belirtti. Bu testlerde, ilk reaktörün sistemleri yakıt yüklenmeden önce çalışma sıcaklığında kontrol edilecek.
Testler başarıyla tamamlanırsa, ilk reaktöre nükleer yakıt yükleme süreci başlayacak. Lihaçev’in açıkladığı takvime göre, Akkuyu’nun ilk ünitesinin 2027'nin ocak ya da şubat ayında elektrik üretmeye başlaması hedefleniyor.
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