Listede TOGG da var! En çok satan otomobil markaları belli oldu

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64,8 pay, 230 bin 921 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 19,8 pay ve 70 bin 396 adet satış ile Sedan, yüzde 15,1 pay ve 53 bin 855 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 148 bin 75 adetle yüzde 41,6 pay, hibrit otomobil satışları 119 bin 22 adetle yüzde 33,4 pay, elektrikli otomobil satışları 66 bin 353 adetle yüzde 18,6 pay ve dizel otomobil satışları 20 bin 683 adetle yüzde 5,8 pay, otogazlı otomobil satışları 2 bin 123 adetle yüzde 0,6 pay aldı. Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 18,8 artarak yüzde 16,7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 31,8 azalarak yüzde 1,9 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 347 bin 345 adetle yüzde 97,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 8 bin 911 adetle yüzde 2,5 pay aldı. Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,7 pay ve 74 bin 355 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 8,8 pay ve 8 bin 505 adetle 2. sırada yer aldı.